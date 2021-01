Súd s Navaľným v kauze urážky veterána preložili na 5. februára

Moskva 20. januára (TASR) - Súdne pojednávanie s ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným, ktoré sa malo konať v stredu vo veci urážky na cti a ohovárania, odložili. Súd tento odklad - na 5. februára - vysvetlil tým, že prípadom teraz nie je možné sa zaoberať pre "nemožnosť účasti obvineného na pojednávaní". Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Navaľného vzal v pondelok na 30 dní do väzby súd mesta Chimki, ležiaceho v metropolitnej oblasti Moskvy. Navaľnyj je však po návrate z Nemecka v 14-dňovej karanténe v súvislosti s pandémiou.



Obvinenie z urážky na cti vznesené voči Navaľnému súvisí s propagandistickým spotom televízie RT, ktorý slúžil počas vlaňajšieho leta v rámci kampane pred sporným "referendom" o zmenách v ruskej ústave. Okrem niekoľkých známych ruských osobností v ňom účinkoval aj veterán druhej svetovej vojny Ignat Arťomenko z Moskvy. Ich úlohou bolo pred kamerou prečítať po vete z preambuly ruskej ústavy.



Navaľnyj v následnej reakcii na videospot označil všetkých účinkujúcich za "skorumpovaných lokajov", "hanbu krajiny" a "zradcov" - samotného veterána však konkrétne nespomenul.



Po podnete sa kauzou začal zaoberať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý veterána označil za poškodenú stranu. Podľa spravodajského portálu Mediazona veterán Ignat Arťomenko pred vyšetrovateľmi vypovedal, že Navaľného vyhlásenie "nezodpovedá skutočnosti, hanobí jeho česť a dôstojnosť a viedlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu".



Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára, keď v Nemecku ukončil liečbu a terapiu po pokuse o otrávenie novičkom. Lietadlo, ktorým cestoval, malo podľa letového poriadku pristáť na moskovskom letisku Vnukovo, kde naňho čakali jeho priaznivci; na poslednú chvíľu však bolo presmerované na pristátie na letisku Šeremeťjevo.



Navaľného zadržali pri pasovej kontrole. Ruská federálna služba pre výkon trestu (FSIN) to zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu, ktorý dostal v prípade Yves Rocher. Nasledujúci deň, 18. januára, ho súd vzal do väzby na 30 dní.



V Nemecku sa Navaľnyj liečil po pokuse o vraždu spáchanom vlani v auguste nervovoparalytickou látkou novičok.