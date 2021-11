Súd s britským princom Andrewom by sa mohol začať koncom roka 2022

Na videosnímke Američanka Virginia Giuffreová v rozhovore pre televíziu BBC 2. decembra 2019. Foto: TASR/AP

New York 4. novembra (TASR) - Súdny proces s britským princom Andrewom, ktorý čelí obvineniam zo sexuálneho útoku, by sa mohol začať koncom roka 2022. Oznámil to v stredu sudca Lewis Kaplan, píše agentúra AFP.povedal Kaplan, ktorý pôsobí na súde s jurisdikciou pre južnú časť amerického štátu New York. Začiatok konania však podľa svojich slov očakáva vbudúceho roka.Američanka Virginia Giuffreová podala na princa žalobu za to, že ju v roku 2001, keď mala 17 rokov, údajne viackrát sexuálne napadol. K útokom došlo podľa nej pred viac ako 20 rokmi v nehnuteľnostiach finančníka a odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina a jeho priateľky Ghislaine Maxwellovej.Voči 61-ročnému Andrewovi však neboli vznesené obvinenia z trestného činu a on sám obvinenia odmieta, pripomína AFP. Pre škandál okolo jeho priateľstva s Epsteinom bol v roku 2019 pozbavený výkonu všetkých povinností člena kráľovskej rodiny.Maxwellová sa má pred súd v New Yorku postaviť 29. novembra v súvislosti s obvineniami, že pre Epsteina zaobstarávala maloleté dievčatá na zneužívanie. Maxwellová tvrdí, že je nevinná.