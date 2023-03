Súd s teroristami v Belgicku vstupuje do fázy svedectiev

Brusel 6. marca (TASR) - Tri mesiace po začatí najväčšieho súdneho procesu v Belgicku v prípade teroristických atentátov v Bruseli z 22. marca 2016 sa začína nová fáza procesu. Počas nej zaznejú svedectvá 100 preživších a príbuzných obetí atentátov. Informuje o tom spravodajca TASR.



V pondelok doobeda odborníci z oblasti medicíny, vrátane rehabilitačných lekárov a psychiatrov, predložia svoje správy o vplyve teroristických útokov na obete. Prvé tri osoby, ktorí boli zasiahnuté útokmi dostanú slovo v pondelok poobede, píše denník The Brussels Times.



Dva samovražedné bombové útoky na letisku Zaventem o 8:00 h a o hodinu neskôr na stanici metra Maalbeek si vyžiadali 34 obetí, ďalších 340 ľudí bolo zranených. K útokom sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Boli to najsmrteľnejšie teroristické útoky v histórii Belgicka.



Desiati ľudia sú obžalovaní z vraždy, pokusu o vraždu a členstva v teroristickej skupine alebo podieľaní sa na jej činoch. Sú medzi nimi aj Mohamed Abrini a Salah Abdeslam, ktorí boli vlani vo Francúzsku odsúdení na doživotie za teroristické útoky v Paríži z roku 2015.



"Je dôležité, aby sme svedčili. Týmto spôsobom vrátime proces späť do toho trýznivého dňa... Svedčiť ale znamená znovu otvoriť ranu, ktorá sa hojila sedem rokov," uviedol pre denník Standard Philippe Van Steenkiste, predseda združenia obetí V-Europe, ktorý pri útokoch prišiel o sestru.



Na prvý týždeň súd vyhradil priestor pre obete a príbuzných obetí z letiska Zaventem. Od stredy 15. marca by sa k slovu mali dostať preživší a príbuzní obetí útoku na stanici metra Maelbeek.



Proces sa doteraz venoval výsledkom vyšetrovania prokurátora, občianskych strán a obhajoby. Táto fáza sa ukončila minulý týždeň vo štvrtok (2.3), keď predniesli svoje záverečné komentáre.



Proces sa začal začiatkom decembra 2022 a bude pravdepodobne najdrahším súdnym procesom v belgickej histórii. Podľa dokumentu ministerstva spravodlivosti bude stáť okolo 35.3 milióna eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)