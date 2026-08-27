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Súd s údajným strojcom útokov z 11. septembra sa začne v júni 2028
Termín sa však stále môže posunúť, keďže viacero procesných otázok zostáva nevyriešených - vrátane toho, ktoré dôkazy budú na súde prípustné.
Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Súdny proces s údajným strojcom teroristických útokov v USA z 11. septembra 2001 a ďalšími spoluobvinenými sa má začať 5. júna 2028, vyplýva z príkazu sudcu amerického vojenského súdu Michael A. Schramu, ktorý na prípad dohliada. Termín sa však stále môže posunúť, keďže viacero procesných otázok zostáva nevyriešených - vrátane toho, ktoré dôkazy budú na súde prípustné, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
Teroristické útoky z 11. septembra 2001 zahŕňali štyri unesené dopravné lietadlá, ktoré útočníci naviedli na Svetové obchodné centrum (WTC) v New Yorku a na budovu Pentagónu neďaleko Washingtonu. Štvrté lietadlo sa zrútilo v Pensylvánii. Pri útokoch zahynulo približne 3000 ľudí.
Za hlavného organizátora útokov je považovaný Chálid Šajch Muhammad, ktorý koordinoval komunikáciu a financovanie celej operácie. Zadržali ho v roku 2003 v Pakistane a neskôr ho vypočúvala CIA. Podľa správy Senátu USA bol počas výsluchov mučený.
Muhammada v roku 2006 previezli do amerického zadržiavacieho zariadenia na základni Guantánamo na Kube, kde mal pre svoju rolu pri útokoch predstúpiť pred vojenský tribunál. Konanie voči nemu a niekoľkým spoluobvineným sa však roky odkladalo.
Súdnemu procesu čelí spolu s troma údajnými spolupáchateľmi, ktorými sú Valíd bin Attáš, Alí Abd al-Azíz Alí a Mustafá al-Hawsáwí.
Zadržiavacie zariadenie sa nachádza na americkej námornej základni v zálive Guantánamo na Kube. V čase jeho najväčšieho rozmachu tam zadržiavali takmer 800 ľudí. Väznicu zriadili za vlády bývalého amerického prezidenta Georgea W. Busha práve po útokoch z 11. septembra. Organizácie na ochranu ľudských práv už dlhodobo vyzývajú na jej zatvorenie, no stále v nej zostáva menší počet zadržaných.
Teroristické útoky z 11. septembra 2001 zahŕňali štyri unesené dopravné lietadlá, ktoré útočníci naviedli na Svetové obchodné centrum (WTC) v New Yorku a na budovu Pentagónu neďaleko Washingtonu. Štvrté lietadlo sa zrútilo v Pensylvánii. Pri útokoch zahynulo približne 3000 ľudí.
Za hlavného organizátora útokov je považovaný Chálid Šajch Muhammad, ktorý koordinoval komunikáciu a financovanie celej operácie. Zadržali ho v roku 2003 v Pakistane a neskôr ho vypočúvala CIA. Podľa správy Senátu USA bol počas výsluchov mučený.
Muhammada v roku 2006 previezli do amerického zadržiavacieho zariadenia na základni Guantánamo na Kube, kde mal pre svoju rolu pri útokoch predstúpiť pred vojenský tribunál. Konanie voči nemu a niekoľkým spoluobvineným sa však roky odkladalo.
Súdnemu procesu čelí spolu s troma údajnými spolupáchateľmi, ktorými sú Valíd bin Attáš, Alí Abd al-Azíz Alí a Mustafá al-Hawsáwí.
Zadržiavacie zariadenie sa nachádza na americkej námornej základni v zálive Guantánamo na Kube. V čase jeho najväčšieho rozmachu tam zadržiavali takmer 800 ľudí. Väznicu zriadili za vlády bývalého amerického prezidenta Georgea W. Busha práve po útokoch z 11. septembra. Organizácie na ochranu ľudských práv už dlhodobo vyzývajú na jej zatvorenie, no stále v nej zostáva menší počet zadržaných.