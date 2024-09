Súd: Slovensko neuzavrelo sporné skládky odpadu, čo požaduje smernica

Brusel/Luxemburg 12. septembra (TASR) - Súdny dvor EÚ vo štvrtok zverejnil rozsudok v spore medzi Európskou komisiou (EK) a Slovenskom ohľadom skládok tuhého odpadu. Súd skonštatoval, že Slovensku sa nepodarilo zrekultivovať a uzavrieť niekoľko skládok, ktoré nespĺňajú požiadavky smernice EÚ o skládkach odpadov, informuje spravodajca TASR.



Podľa smernice o skládkach odpadov z roku 1999 museli členské štáty uzavrieť staré skládky do 16. júla 2009, pokiaľ úrady neprijali rozhodnutie o povolení ďalšej prevádzky skládky na základe primeraných "plánov úpravy lokality".



Komisia v apríli 2017 zaslala Slovensku formálnu výzvu z dôvodu nesúladu so smernicou, po ktorej nasledovalo odôvodnené stanovisko v marci 2019. Slovensko odvtedy dosiahlo pokrok, uzavrelo niekoľko nevyhovujúcich skládok a začalo s renováciou a opätovným povolením na prevádzku niekoľkých ďalších. Podľa EK je však potrebné prijať opatrenia pre ďalších 21 slovenských skládok odpadu.



Slovensko bolo povinné nevyhovujúce skládky buď čo najskôr uzavrieť a odstrániť, alebo uviesť do súladu so smernicou. EÚ od Slovenska tiež požadovala, aby zabezpečilo prezentáciu prevádzkovateľov skládok kompetentným úradom na schválenie plánov ich úpravy. Po prezentácii plánov úpravy skládok mali úrady na základe tohto plánu a smernice prijať definitívne rozhodnutie o tom, či môže skládka odpadu fungovať, alebo nie.



Slovensko bolo povinné prijať aj opatrenia na zabezpečenie rýchleho uzavretia všetkých skládok, ktorým nebolo udelené povolenie na pokračovanie prevádzky.



V roku 2023 EK iniciovala právne konanie voči Slovensku a požiadala Súdny dvor EÚ, aby zistil, či Slovensko neporušilo záväzky voči EÚ.



Slovensko na súde zdokladovalo, že niektoré skládky boli definitívne odstavené v období od augusta 2022 do júla 2023. Slovenská strana argumentuje, že ostatné skládky čakajú na zatvorenie predovšetkým pre okolnosti súvisiace s konaním ich prevádzkovateľov.



Súd vo štvrtok skonštatoval, že Slovensko sa nemôže spoliehať na konanie prevádzkovateľov skládok odpadu pri snahe dodržiavať povinnosti a lehoty, ktoré krajine vyplývajú z práva EÚ.



Slovensko podľa súdu nespochybňuje, že po uplynutí danej lehoty, teda po 8. máji 2019, žiadna z 21 skládok odpadu nebola definitívne zavretá v zmysle smernice z roku 1999.



Súd spresnil, že Slovensko si nesplnilo povinnosti v prípade 11 skládok: Vlčie Hory, Bojná, časť B a časť C-1, Čadca-Podzávoz, Rajec-Šuja, Ružomberok-Biela Púť, Skládka TKO Zubrohlava, Hnúšťa-Kotlište, Detva-Studienec - II tranža, Hontianske Tesáre, Hôrky-Pláne a Stropkov–Chotča. V týchto prípadoch sa čaká na prijatie konečných rozhodnutí o ich ďalšej prevádzke alebo rýchlom uzavretí.



Slovensku sa tiež nepodarilo zatvoriť desať skládok: Stupava-Žabáreň, Bobogdány, Prietrž, Veronika-Dežerice, Skládka KO Duslo, Šahy-Holá Stráž, Židová-Vráble, Smutná, Hnúšťa-Branzová a Veľká Ves.



Keď Súdny dvor EÚ zistí, že došlo k nesplneniu povinnosti, príslušný členský štát musí bezodkladne splniť daný rozsudok. Ak EK zistí, že členský štát nesplnil rozsudok, môže podať ďalšiu žalobu, v ktorej už žiada peňažné sankcie.