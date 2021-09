Súd so sekretárkou z koncentračného tábora nezačal; žena je na úteku

Berlín 30. septembra (TASR) - Bývalá sekretárka, ktorá pracovala v nacistickom koncentračnom tábore, sa vo štvrtok predpoludním mala postaviť pred súd v nemeckom meste Itzehoe. Na súd sa však nedostavila. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej na ňu okresný súd vydal zatykač.



V súčasnosti 96-ročná Irmgard Furchnerová pracovala ako sekretárka v nemeckom koncentračnom tábore Stutthof. Čelí obvineniam zo spoluúčasti na vraždách 10.000 ľudí. Pred začiatkom procesu žila v opatrovateľskom dome v meste Quickborn neďaleko Hamburgu.



"Furchnerová pomáhala zodpovedným v tábore pri systematickom zabíjaní židovských zajatcov, poľských partizánov a sovietskych ruských vojnových zajatcov vo funkcii stenografky a sekretárky veliteľa tábora," tvrdia prokurátori. Žena bola v tábore zamestnaná od júna 1943 do apríla 1945. Keď nastúpila, mala len 18 rokov.



Napriek svojmu súčasnému pokročilému veku bola obžalovaná uznaná za zdravotne spôsobilú postaviť sa pred súd.



"Furchnerová vybavovala všetku korešpondenciu pre veliteľa SS Paula Wernera Hoppeho... Písala príkazy na deportáciu a popravu, ktoré jej diktoval Hoppe," povedal v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu NDR právnik Christoph Rückel.



Furchnerovej obhajca Wolf Molkentin pred začiatkom procesu tvrdil, že nie je jasné, či jeho klientka vedela, aký osud čaká ľudí deportovaných do koncentračných táborov.



"Komunikácia medzi veliteľmi SS bola taká kódovaná, že ju sekretárka nevyhnutne nemusela vedieť rozlúštiť", povedal Molkentin pre nemecký týždenník Spiegel.



Agentúra AFP pripomenula, že proces sa mal začal jeden deň pred 75. výročím ukončenia norimberských procesov, v ktorých boli prominentní členovia nacistického režimu, vrátane Hermanna Göringa, postavení pred spravodlivosť za svoje činy.



V Nemecku by sa začiatkom októbra mal začať súdny proces aj s niekdajším dozorcom koncentračného tábora Sachsenhausen, ktorý má v súčasnosti 100 rokov. Okresný súd v nemeckom meste Neuruppin bude dôchodcu súdiť vo veci napomáhania k vražde vo viac ako 3500 prípadoch. Muža miestna prokuratúra obžalovala až začiatkom tohto roka.