Súd so spolupáchateľmi útokov v Paríži sa začne v septembri

Paríž 31. marca (TASR) - Súdny proces v kauze teroristických útokov, ktoré sa odohrali v januári 2015 v Paríži a na jeho predmestiach, sa bude konať od 2. septembra do 10. novembra.



Ide o útok spáchaný teroristickým komandom v redakcii satirického týždenníka Charlie Hebdo, o zastrelenie členky policajnej hliadky na predmestí Montrouge a o rukojemnícku drámu v samoobsluhe s kóšer tovarom pri Porte de Vincennes na okraji Paríža. Tieto útoky si spolu vyžiadali 17 obetí na životoch.



Ako v utorok informoval denník Le Parisien, súdny proces sa pôvodne mal začať 4. mája a trvať do 10. júla. K zmene došlo pre epidémiu koronavírusu v krajine.



Pred súd predstúpi 14 ľudí podozrivých z poskytnutia logistickej podpory alebo pomoci útočníkom.



Útok v redakcii Charlie Hebdo sa odohral 7. januára 2015 a vyžiadal si 12 mŕtvych a 10 zranených. Odohral sa v čase, keď bola v sídle redakcie väčšina jej členov, keďže mali poradu. O život prišli aj kľúčoví autori - karikaturisti Cabu, Charb, Tignous, Georges Wolinski a Philippe Honoré.



O deň neskôr vtedy ešte neznámy útočník v Montrouge na južnom predmestí Paríža zastrelil neozbrojenú policajtku a ďalšieho človeka vážne zranil.



Na ďalší deň došlo k rukojemníckej dráme v samoobsluhe s kóšer tovarom na okraji Paríža, ktorá si vyžiadala životy štyroch rukojemníkov.



Ako páchatelia útokov v Paríži a jeho predmestiach boli identifikovaní bratia Said a Chérif Kouachiovci a ich známy Amedy Coulibaly. Vyšetrovaním sa zistilo, že patrili k jemenskej pobočke teroristickej siete al-Káida.



Páchateľov všetkých troch útokov polícia zastrelila pri takmer súbežne prebiehajúcich operáciách v Paríži a v obci Dammartin-en-Goele. Predtým, než ich policajti zneutralizovali, sa všetci traja ešte pokúšali prestrieľať z objektov, kde sa skrývali.