Maďarský súd: Sobáš rovnopohlavného páru v zahraničí štát musí uznať

Budapešť 4. júna (TASR) - Štát musí uznať registrované partnerstvo dvojice mužov alebo žien zosobášených v zahraničí, rozhodol v utorok maďarský Ústavný súd. Podľa servera hvg.hu z verdiktu súdu vyplýva, že ak sa tak nestane, ide o porušenie ústavy. Súd zároveň vyzval Národné zhromaždenie, aby si svoju príslušnú legislatívnu povinnosť splnilo do 31. októbra, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server pripomína, že súd v tejto záležitosti rozhodol po tom, čo sa maďarský a nemecký občan rovnakého pohlavia odvolali na Ústavný súd, lebo ich uzavretie zväzku v Nemecku z roku 2021 nebolo uznané maďarskými úradmi a súdmi s argumentom, že maďarské právo uznáva iba manželstvo medzi mužom a ženou a že zahraničný sobášny list je neplatný dokument.



Ústavný súd zistil, že Orbánova vláda vo svojom rozhodnutí z roku 2016 uviedla, že zväzok platne uzavretý medzi pármi rovnakého pohlavia v inom štáte by sa mal po podaní žiadosti považovať za registrované partnerstvo podľa maďarského práva. Toto však nakoniec nebolo zahrnuté do zákona. Ústavný súd síce nezrušil doterajšie napadnuté súdne verdikty podobných káuz, avšak upozornil parlament na tento nedostatok.



Registrované partnerstvo je právne upravená forma partnerstva podobná manželstvu, ktorá poskytuje párom rovnakého pohlavia podobné právne postavenie ako manželstvo pre heterosexuálne páry.



V Maďarsku ho zaviedli v roku 2009. Registrované partnerstvo možno uzavrieť pred matrikárom osobným vyhlásením zúčastnených strán a za prítomnosti dvoch svedkov. O uznávaní registrovaných partnerstiev uzavretých v zahraničí sa dlhodobo diskutuje. Európska komisia v roku 2022 na Maďarsko podala sťažnosť.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)