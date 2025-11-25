< sekcia Zahraničie
Súd: Štáty EÚ musia uznať homosexuálne manželstvá uzavreté v Únii
Prípad sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku.
Autor TASR
Luxemburg 25. novembra (TASR) - Členský štát Európskej únie je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku v utorok rozhodol Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu, informuje TASR.
Prípad sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku. Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Súdny dvor v rozsudku skonštatoval, že rozhodnutie úradov porušilo právo na voľný pohyb a pobyt, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
„Členské štáty sú povinné na účely výkonu práv vyplývajúcich z práva Únie uznať manželský status legálne získaný v inom členskom štáte. Súdny dvor však zdôrazňuje, že táto povinnosť neznamená zavedenie manželstva osôb rovnakého pohlavia do vnútroštátneho práva,“ píše sa v tlačovej správe SDEÚ. Súd doplnil, že členské štáty tiež disponujú voľnou úvahou pri voľbe spôsobu uznania takéhoto manželstva.
„Pokiaľ sa však členský štát rozhodne stanoviť jediný spôsob uznávania manželstiev uzavretých v inom členskom štáte, a to prepis sobášneho listu do matriky, je povinný uplatniť tento spôsob aj na manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia,“ skonštatoval SDEÚ.
Predovšetkým ak v hostiteľskom členskom štáte začnú osoby viesť rodinný život, najmä v dôsledku uzavretia manželstva, musia mať istotu, že v ňom budú môcť pokračovať po návrate do ich štátu pôvodu, uviedol únijný súd. Odmietnutie uznať manželstvo im podľa rozsudku môže spôsobiť vážne ťažkosti v administratívnej, profesionálnej a súkromnej oblasti.
Prípad sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku. Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Súdny dvor v rozsudku skonštatoval, že rozhodnutie úradov porušilo právo na voľný pohyb a pobyt, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
„Členské štáty sú povinné na účely výkonu práv vyplývajúcich z práva Únie uznať manželský status legálne získaný v inom členskom štáte. Súdny dvor však zdôrazňuje, že táto povinnosť neznamená zavedenie manželstva osôb rovnakého pohlavia do vnútroštátneho práva,“ píše sa v tlačovej správe SDEÚ. Súd doplnil, že členské štáty tiež disponujú voľnou úvahou pri voľbe spôsobu uznania takéhoto manželstva.
„Pokiaľ sa však členský štát rozhodne stanoviť jediný spôsob uznávania manželstiev uzavretých v inom členskom štáte, a to prepis sobášneho listu do matriky, je povinný uplatniť tento spôsob aj na manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia,“ skonštatoval SDEÚ.
Predovšetkým ak v hostiteľskom členskom štáte začnú osoby viesť rodinný život, najmä v dôsledku uzavretia manželstva, musia mať istotu, že v ňom budú môcť pokračovať po návrate do ich štátu pôvodu, uviedol únijný súd. Odmietnutie uznať manželstvo im podľa rozsudku môže spôsobiť vážne ťažkosti v administratívnej, profesionálnej a súkromnej oblasti.