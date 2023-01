Súd súhlasil s vyšetrovaním Bolsonara v súvislosti s nepokojmi

Brazília 14. januára (TASR) — Sudca Najvyššieho súdu v piatok udelil súhlas s vyšetrovaním brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara v súvislosti s nepokojmi z 8. januára, keď jeho priaznivci vtrhli do vládnych budov v hlavnom meste. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Generálna prokuratúra požiadala súd, aby bol bývalý líder krajnej pravice zahrnutý do vyšetrovania príčin nedeľňajšieho útoku tisícov Bolsonarových prívržencov, ktorí vnikli do prezidentského paláca, budovy Kongresu i na Najvyšší súd. Podľa prokuratúry Bolsonaro podnietil násilný protest spochybňovaním dôveryhodnosti brazílskeho volebného systému.



Sudca Alexandre de Moraes vyhovel žiadosti generálnej prokuratúry, ktorá ako dôvod uviedla video, ktoré Bolsonaro zverejnil na Facebooku dva dni po nepokojoch. Vo videu sa tvrdilo, že ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva nebol do úradu zvolený, ale vybraný Najvyšším súdom a najvyšším brazílskym volebným orgánom.



Prokurátori z nedávno založenej skupiny na boj s antidemokratickým konaním argumentovali, že hoci Bolsonaro zverejnil video až po nepokojoch, jeho obsah je dostatočným dôvodom na začatie vyšetrovania jeho konania predtým. Bolsonaro vymazal video hneď ráno po tom, ako ho zverejnil.



Bolsonarov právnik po oznámení rozhodnutia súdu v piatok večer vydal vyhlásenie, že jeho klient "striktne odmieta vandalizmus a ničenie z 8. januára.... a nikdy nemal nič spoločné s týmito spontánnymi sociálnymi protestami".



Brazílske úrady vyšetrujú, kto podnecoval Bolsonarových radikálnych prívržencov, aby zaútočili na vládne budovy v snahe zvrátiť výsledky októbrových prezidentských volieb. Zameriavajú sa na to, kto povolal výtržníkov do hlavného mesta, kto zaplatil za ich dopravu, ako aj na pracovníkov miestnych bezpečnostných služieb, ktorí stáli bokom možno preto, aby dopustili chaos.