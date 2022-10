Súd Trumpovi prikázal vypovedať v prípade obvinenia zo znásilnenia

New York 12. októbra (TASR) - Súd v americkom štátne New York bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi prikázal podať na budúci týždeň písomné svedectvo v spojitosti so žalobou za hanobenie, ktorú voči nemu podala novinárka E. Jean Carrollová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Trump má na súde vypovedať v stredu 19. októbra. Sudca v štáte New York Lewis A. Kaplan odmietol žiadosť jeho právnikov posunúť termín svedectva.



Carrollová, ktorá píše pre módny časopis Elle, tvrdí, že Trump ju v 90. rokoch minulého storočia znásilnil v skúšobnej kabínke obchodného domu v newyorskom Manhattane. Novinárka má vypovedať v piatok. Trump jej obvinenia odmieta. Exprezidentov právnik na žiadosť AP o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.



Trumpov právny tím sa usiluje súdny proces oddialiť a zabrániť Carrollovej právnikom, aby exprezidenta vypočúvali. Kaplan však uviedol, že prípad sa musí posunúť.



Novinárka v žalobe tvrdí, že Trump poškodil jej dobré menu v roku 2019, keď znásilnenie poprel. Jeho právnici sa pokúšajú dosiahnuť zamietnutie žaloby a tvrdia, že Trump v čase, keď obvinenia zo znásilnenia odmietol, len plnil náležitosti prezidentskej funkcie, píše AP.