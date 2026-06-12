< sekcia Zahraničie
Súd: Trumpovo meno musí byť odstránené z priečelia Kennedyho centra
Kennedyho centrum začiatkom týždňa odstránilo Trumpovo meno zo svojej internetovej stránky.
Autor TASR
Washington 12. júna (TASR) - Federálny sudca v USA v piatok zamietol žiadosť správnej rady Kennedyho centra múzických umení a ministerstva spravodlivosti USA o pozastavenie rozhodnutia, podľa ktorého musí byť z priečelia tejto prestížnej kultúrnej inštitúcie odstránené meno prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Správna rada sa odvolala proti rozhodnutiu sudcu Christophera Coopera, ktorý v máji rozhodol, že pomenovanie centra po prezidentovi bolo nezákonné a že právo meniť názov tejto inštitúcie má výlučne Kongres USA. Sudca nariadil odstrániť Trumpovo meno z priečelia budovy aj zo všetkých súvisiacich materiálov. Termín nápravy je do tohto piatka.
Kennedyho centrum začiatkom týždňa odstránilo Trumpovo meno zo svojej internetovej stránky. Na bielom mramorovom priečelí budovy zatiaľ zostáva. Americké médiá však v piatok informovali, že pri budove je lešenie a montéri, ktorí sa podľa všetkého pripravujú na úpravu názvu na fasáde.
Sudca vo svojom rozhodnutí z 29. mája zároveň dočasne zablokoval plán šéfa Bieleho domu zavrieť Kennedyho centrum na dva roky z dôvodu rekonštrukcie, ktorá sa mala začať v júli.
Trump na sudcovo rozhodnutie reagoval ostro a vyhlásil, že sa vzdáva kontroly nad touto, podľa neho „upadajúcou“ inštitúciou.
„Ak nemôžem robiť to, čo robím lepšie než ktokoľvek iný – vrátiť tejto inštitúcii fyzickú, finančnú a umeleckú prosperitu –, nemám záujem pokračovať v beznádejnej ceste do krajiny fantázie,“ napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
AFP doplnila, že prezident od začiatku svojho druhého mandátu opakovane podniká kroky na umiestňovanie svojho mena a podobizne do oficiálnych verejných priestorov. Ide pritom o výrazný odklon od doterajšej politickej tradície v USA.
Správna rada sa odvolala proti rozhodnutiu sudcu Christophera Coopera, ktorý v máji rozhodol, že pomenovanie centra po prezidentovi bolo nezákonné a že právo meniť názov tejto inštitúcie má výlučne Kongres USA. Sudca nariadil odstrániť Trumpovo meno z priečelia budovy aj zo všetkých súvisiacich materiálov. Termín nápravy je do tohto piatka.
Kennedyho centrum začiatkom týždňa odstránilo Trumpovo meno zo svojej internetovej stránky. Na bielom mramorovom priečelí budovy zatiaľ zostáva. Americké médiá však v piatok informovali, že pri budove je lešenie a montéri, ktorí sa podľa všetkého pripravujú na úpravu názvu na fasáde.
Sudca vo svojom rozhodnutí z 29. mája zároveň dočasne zablokoval plán šéfa Bieleho domu zavrieť Kennedyho centrum na dva roky z dôvodu rekonštrukcie, ktorá sa mala začať v júli.
Trump na sudcovo rozhodnutie reagoval ostro a vyhlásil, že sa vzdáva kontroly nad touto, podľa neho „upadajúcou“ inštitúciou.
„Ak nemôžem robiť to, čo robím lepšie než ktokoľvek iný – vrátiť tejto inštitúcii fyzickú, finančnú a umeleckú prosperitu –, nemám záujem pokračovať v beznádejnej ceste do krajiny fantázie,“ napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
AFP doplnila, že prezident od začiatku svojho druhého mandátu opakovane podniká kroky na umiestňovanie svojho mena a podobizne do oficiálnych verejných priestorov. Ide pritom o výrazný odklon od doterajšej politickej tradície v USA.