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Súd trvalo zablokoval väčšinu Trumpových zmien volebných pravidiel
Sudkyňa Denise Casperová z Bostonu rozhodla, že Trump prekročil svoje právomoci.
Autor TASR
Boston 24. júna (TASR) - Federálna sudkyňa v stredu natrvalo zablokovala väčšiu časť prvého výkonného nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o voľbách. Nariadenie malo okrem iného zaviesť povinnosť predložiť pri registrácii voliča doklad o americkom občianstve.
Sudkyňa Denise Casperová z Bostonu rozhodla, že Trump prekročil svoje právomoci. Podľa nej Ústava USA zveruje právomoc určovať pravidlá volieb jednotlivým štátom a Kongresu, nie prezidentovi.
Trumpovo nariadenie počítalo aj s tým, že do výsledkov hlasovania sa nebudú započítavať hlasy doručené poštou po dni konania volieb, a to ani v prípade, že boli odoslané načas. Štátom, ktoré by nové pravidlá nedodržiavali, hrozila strata časti federálnych financií.
Rozhodnutie federálnej sudkyne Casperovej privítala generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová, ktorá označila Trumpov postup za protiústavný pokus prevziať kontrolu nad voľbami.
Agentúra AP konštatuje, že ide o ďalšiu súdnu prehru Trumpovej administratívy v sporoch o zmeny volebných pravidiel. Prezident sa pritom snaží presadiť povinnosť preukazovať občianstvo aj prostredníctvom zákona v Kongrese.
Trump a jeho republikánski spojenci tvrdia, že chcú zabrániť hlasovaniu ľudí bez amerického občianstva. Kritici však upozorňujú, že takéto prípady sú v USA veľmi zriedkavé a už dnes sú trestné.
Sudkyňa Denise Casperová z Bostonu rozhodla, že Trump prekročil svoje právomoci. Podľa nej Ústava USA zveruje právomoc určovať pravidlá volieb jednotlivým štátom a Kongresu, nie prezidentovi.
Trumpovo nariadenie počítalo aj s tým, že do výsledkov hlasovania sa nebudú započítavať hlasy doručené poštou po dni konania volieb, a to ani v prípade, že boli odoslané načas. Štátom, ktoré by nové pravidlá nedodržiavali, hrozila strata časti federálnych financií.
Rozhodnutie federálnej sudkyne Casperovej privítala generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová, ktorá označila Trumpov postup za protiústavný pokus prevziať kontrolu nad voľbami.
Agentúra AP konštatuje, že ide o ďalšiu súdnu prehru Trumpovej administratívy v sporoch o zmeny volebných pravidiel. Prezident sa pritom snaží presadiť povinnosť preukazovať občianstvo aj prostredníctvom zákona v Kongrese.
Trump a jeho republikánski spojenci tvrdia, že chcú zabrániť hlasovaniu ľudí bez amerického občianstva. Kritici však upozorňujú, že takéto prípady sú v USA veľmi zriedkavé a už dnes sú trestné.