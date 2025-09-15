< sekcia Zahraničie
Súd udelil aristokratke a partnerovi 14 rokov väzenia za zabitie dcéry
Polícia pár zatkla po sedemtýždňovom pátraní v januári a februári v roku 2023, počas ktorého žili v stane.
Autor TASR
Londýn 15. septembra (TASR) - Britka z aristokratickej rodiny a jej partner boli v pondelok odsúdení na 14 rokov odňatia slobody za zabitie svojej novorodenej dcéry. Dievčatko zomrelo v čase, keď rodina žila mimo civilizácie v mrazivých teplotách. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP.
Sudca Mark Lucraft pri vynesení rozsudku povedal 38-ročnej Constance Martenovej a 51-ročnému Markovi Gordonovi, že spôsob, akým zaobchádzali so svojím dieťaťom Victoriou, bol „najzávažnejším a najhrubším prípadom zanedbávania“.
Polícia pár zatkla po sedemtýždňovom pátraní v januári a februári v roku 2023, počas ktorého žili v stane.
Porota ich v júli uznala za vinných po tom, čo predchádzajúca porota nebola schopná dospieť k verdiktu v prípade obvinenia z neúmyselného zabitia.
Martenová a Gordon ušli spolu s dcérkou Victoriou, aby si ju mohli nechať po tom, čo im úrady odobrali ich štyri ďalšie deti kvôli nevhodnému životnému štýlu páru. Podľa zistených informácií, správanie páru predstavovalo pre deti „veľké riziko“.
Následne boli o dva mesiace neskôr zatknutí v Brightone na južnom pobreží Anglicka.
O niekoľko dní na to bolo v nákupnej taške na zeleninovom poli nájdené telo bábätka v pokročilom štádiu rozkladu. Martenová povedala polícii, že Victoria zomrela v spánku, podľa sudcu však zomrela na podchladenie.
Martenová vyrastala v 25-izbovom sídle na rozsiahlom panstve v Dorsete v juhozápadnom Anglicku. Jej aristokratická rodina mala úzke väzby na kráľovskú rodinu. Jej stará mama bola detskou priateľkou zosnulej kráľovnej Alžbety II..
Rané detstvo Gordona, ktorý sa tiež narodil v Británii, bolo naopak poznačené chudobou a násilím. V roku 1989, vo veku 14 rokov, držal na Floride ženu proti jej vôli viac ako štyri hodiny a znásilnil ju. Bol pri tom ozbrojený „nožom a nožnicami na živý plot“, uviedla prokuratúra.
Ani nie mesiac na to spáchal ďalší trestný čin, ktorý zahŕňal ublíženie na zdraví s priťažujúcimi okolnosťami. Bol odsúdený na 40 rokov väzenia, ale po odpykaní 22 rokov ho prepustili.
V roku 2017 bol Gordon odsúdený za napadnutie dvoch policajtiek na pôrodníckom oddelení vo Walese, kde Martenová porodila ich prvé dieťa.
Sudca Mark Lucraft pri vynesení rozsudku povedal 38-ročnej Constance Martenovej a 51-ročnému Markovi Gordonovi, že spôsob, akým zaobchádzali so svojím dieťaťom Victoriou, bol „najzávažnejším a najhrubším prípadom zanedbávania“.
Polícia pár zatkla po sedemtýždňovom pátraní v januári a februári v roku 2023, počas ktorého žili v stane.
Porota ich v júli uznala za vinných po tom, čo predchádzajúca porota nebola schopná dospieť k verdiktu v prípade obvinenia z neúmyselného zabitia.
Martenová a Gordon ušli spolu s dcérkou Victoriou, aby si ju mohli nechať po tom, čo im úrady odobrali ich štyri ďalšie deti kvôli nevhodnému životnému štýlu páru. Podľa zistených informácií, správanie páru predstavovalo pre deti „veľké riziko“.
Následne boli o dva mesiace neskôr zatknutí v Brightone na južnom pobreží Anglicka.
O niekoľko dní na to bolo v nákupnej taške na zeleninovom poli nájdené telo bábätka v pokročilom štádiu rozkladu. Martenová povedala polícii, že Victoria zomrela v spánku, podľa sudcu však zomrela na podchladenie.
Martenová vyrastala v 25-izbovom sídle na rozsiahlom panstve v Dorsete v juhozápadnom Anglicku. Jej aristokratická rodina mala úzke väzby na kráľovskú rodinu. Jej stará mama bola detskou priateľkou zosnulej kráľovnej Alžbety II..
Rané detstvo Gordona, ktorý sa tiež narodil v Británii, bolo naopak poznačené chudobou a násilím. V roku 1989, vo veku 14 rokov, držal na Floride ženu proti jej vôli viac ako štyri hodiny a znásilnil ju. Bol pri tom ozbrojený „nožom a nožnicami na živý plot“, uviedla prokuratúra.
Ani nie mesiac na to spáchal ďalší trestný čin, ktorý zahŕňal ublíženie na zdraví s priťažujúcimi okolnosťami. Bol odsúdený na 40 rokov väzenia, ale po odpykaní 22 rokov ho prepustili.
V roku 2017 bol Gordon odsúdený za napadnutie dvoch policajtiek na pôrodníckom oddelení vo Walese, kde Martenová porodila ich prvé dieťa.