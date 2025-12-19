< sekcia Zahraničie
Súd udelil Francúzke desať rokov väzenia za teroristické sprisahanie
Tridsaťročná Carole Sunová odišla z Francúzska do Sýrie v júli 2014 spolu so svojím bratom.
Autor TASR
Paríž 19. decembra (TASR) - Repatriovaná Francúzska, ktorá žila v sýrskych táboroch s členmi organizácie Islamský štát (IS) a vysídlenými osobami, bola vo štvrtok odsúdená na desať rokov väzenia. Špeciálny trestný súd v Paríži ju uznal za vinnú z podieľania sa na teroristickom sprisahaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tridsaťročná Carole Sunová odišla z Francúzska do Sýrie v júli 2014 spolu so svojím bratom. V decembri 2017 ju zatkli kurdské sily, keď sa samozvaný kalifát IS rozpadal. Sunovú spolu s ďalšími ženami následne zadržiavali v táboroch v meste Idlib. Do Francúzska sa vrátila 5. júla 2022 v rámci prvej repatriácie francúzskych štátnych príslušníkov. Žena súdu povedala, že sa zradikalizovala v online priestore.
Sudca uviedol, že obžalovaná poznala, či žila s osobami, ktoré boli známe svojimi „krutými“ činmi, poprípade bojovali v jednotkách spájaných s parížskymi útokmi z novembra 2015.
Sunová sa vydala za člena spravodajskej služby IS, o ktorom kedysi napísala svojej matke, že „zabíja zradcov“. Muž je v súčasnosti uväznený v Iraku, rovnako ako jej brat.
Žena povedala sudcovi, že ideológia IS jej „bránila vidieť, aké vážne“ udalosti sa odohrávali okolo nej. Priznala, že sama „prispela“ k „propagande“ tejto skupiny. Takisto opísala, ako ju „desili“ ľudia v tábore, kde strávila viac ako štyri roky výchovou svojich detí. „Je to ako džungľa,“ povedala Sunová. „Prebieha tam morálna vojna, dokonca aj medzi deťmi,“ vyhlásila.
Približne 60 žien ešte čaká na súdny verdikt za podobné obvinenia. Podľa prokurátora sa viac než tretina francúzskych žien, ktoré odišli do Sýrie, vrátila a od roku 2017 bolo 30 z nich súdených špeciálnym súdom, zatiaľ čo ostatné prípady posudzoval trestný súd.
