Súd udelil pokuty aktivistom, ktorí farbou znečistili Svetové hodiny

Berlín 26. júla (TASR) - Nemecký súd vo štvrtok udelil pokuty štyrom klimatickým aktivistom za to, že oranžovou farbou znečistili Svetové hodiny, známy pamätník na námestí Alexanderplatz v centre metropoly Berlín. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Okresný súd Tiergarten uznal štvoricu obžalovaných vo veku 22 až 28 rokov za vinných z trestného činu poškodzovania majetku.



Členovia klimatickej skupiny Last Generation (Posledná generácia) sa na súde priznali, že 17. októbra minulého roka postriekali oranžovou farbou svetoznáme Svetové hodiny na námestí Alexanderplatz, pričom na to použili spreje a hasiace prístroje.



Svoje konanie označili za "pokojný občiansky protest". V obžalobe sa uvádza, že týmto vandalským činom chceli upútať čo najväčšiu pozornosť verejnosti.



Obžaloba pôvodne pre obvinených aktivistov zo spomínaného zoskupenia požadovala šesť mesiacov väzenia podmienečne a pre jedného z obvinených, 24-ročného muža, až deväť mesiacov odňatia slobody.



Súd im nakoniec uložil pokuty, pričom 23-ročný muž mal zaplatiť 600 eur, 24-ročný muž 1800 eur a ženy vo veku 22 a 28 rokov mali zaplatiť po 2100 eur. Podľa sudkyne Anke Plonerovej bol verdikt miernejší preto, že dané priestupky nepatrili do kategórie najzávažnejších, cituje DPA.



Podľa obžaloby bolo farbu možné odstrániť len pomocou vysokotlakovej techniky a náklady na vyčistenie tohto turistami vyhľadávaného miesta mali predstavovať najmenej približne 16.000 eur. Počas súdneho konania sa strany dohodli na náhrade škody vo výške 9673 eur. Pamätník bol vyčistený dva dni po protestnej akcii.