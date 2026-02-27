< sekcia Zahraničie
Súd ukončil liečbu prvému českému teroristovi
Autor TASR
Praha 27. februára (TASR) - Prípad seniora Jaromíra Baldu, ktorého v roku 2019 ako prvého v Česku odsúdili za teroristický útok, sa uzavrel. Okresný súd v Mladej Boleslavi v piatok vyhovel žiadosti o ukončenie ochrannej liečby, ktorú mu nariadili ako súčasť trestu. Balda v roku 2017 zámerne sťal dva stromy na železničnú trať, čím spôsobil nehody vlakov. Svoj čin ľutuje a nikomu neodporúča, aby ho nasledoval. O rozhodnutí informovala stanica ČT24, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
