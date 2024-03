Súd umožnil Trumpovi odklad zaplatenia pokuty v kauze nehnuteľností

New York 26. marca (TASR) - Odvolací súd v New Yorku v pondelok americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi povolil zloženie záruky vo výške 175 miliónov dolárov. Nemusí tak zaplatiť celú sumu 454 miliónov, ktorú mu vymerali vo februári po tom, ako bol uznaný za vinného z podvodov s nehnuteľnosťami. Exprezident sa tým vyhne zhabaniu majetku, informuje podľa TASR správy agentúry AP.



Sudca Arthur Engoron Trumpovi vo februári nariadil zaplatiť pokutu viac než 350 miliónov dolárov plus ďalších 100 miliónov na úrokoch. Newyorská prokurátorka Letitia Jamesová mu na zloženie tejto záruky dala k dispozícii čas do 25. marca, uviedol na svojej oficiálnej webovej stránke denník The New York Times (NYT). V opačnom prípade by mohla nariadiť zhabanie jeho majetku v prospech štátu.



Trumpovi právnici však odvolací súd v New Yorku žiadali, aby nariadenie o vyplatení tejto sumy pozastavil. Tvrdili, že je prakticky nemožné nájsť ručiteľa na takú vysokú sumu, ktorá sa každý deň zvyšuje z dôvodu úrokov. Právnici navrhli sumu 100 miliónov, sudca ju však zamietol.



Pondelkové nariadenie o zložení záruky 175 miliónov dolárov do desiatich dní predstavuje významné víťazstvo pre republikánskeho exprezidenta, ktorý na súde bráni svoje realitné impérium, konštatuje AP. Trump toto rozhodnutie podľa AP privítal a uviedol, že 175 miliónov uhradí v hotových peniazoch aj vo forme cenných papierov.



Odvolací súd v pondelok takisto pozastavil zákaz pôsobenia vo vedení firiem, ktorú Trumpovi a jeho synom udelil sudca Arthur Engoron po tom, ako ich vo februári uznal za vinných z podvodu s nehnuteľnosťami, dodáva AP.



Exprezident a jeho právnici podali odvolanie voči februárovému verdiktu a v súčasnosti prebieha odvolacie konanie. Jamesová, ktorá Trumpovcov oficiálne obžalovala v septembri 2022, uviedla, že verdikt stále platí - hoci rozhodnutie o vyplatení celej vymeranej pokuty bolo pozastavené.