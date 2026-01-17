< sekcia Zahraničie
Súd USA nariadil imigračným agentom obmedziť zásahy voči protestujúcim
Občania v štáte Minnesota protestujú proti postupom Imigračného a colného úradu (ICE).
Autor TASR
Washington 17. januára (TASR) – Sudkyňa v piatok nariadila federálnym imigračným agentom obmedziť zásahy proti pokojne protestujúcim osobám v americkom štáte Minnesota po tom, čo prezident Donald Trump vyhlásil, že v súvislosti s demonštráciami nie je bezprostredne potrebné uplatňovať zákon o povstaní (Insurrection Act). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
V 83-stranovom nariadení sudkyňa okresného súdu Katherine Menendezová prikazuje imigračným agentom, aby zmiernili svoju agresívnu taktiku a zdržali sa zatýkania pokojných protestujúcich a vodičov, ako aj používania slzného plynu voči demonštrantom.
Sudkyňa dala Ministerstvu vnútornej bezpečnosti (DHS) 72 hodín na to, aby súčasnú operáciu v severoamerickom meste zosúladilo s jej požiadavkami. Nariadenie sudkyne prichádza po dvoch incidentoch, pri ktorých federálni agenti začali strieľať na demonštrantov, pričom zabili jednu osobu a zranili ďalšiu v priebehu jedného týždňa.
V inom právnom kroku, ktorý by mohol ešte viac vyhrotiť patovú situáciu medzi Bielym domom a volenými zástupcami Minnesoty, ministerstvo spravodlivosti vyšetruje guvernéra Minnesoty Tima Walza a starostu Minneapolisu Jacoba Freya za údajné marenie výkonu imigračného práva. Obaja vyzvali na pokojné protesty proti imigračným raziám v ich štáte. Ministerstvo spravodlivosti sa k prípadu odmietlo vyjadriť.
Trump v reakcii na rozsiahle demonštrácie v štáte Minnesota vo štvrtok pohrozil aktivovaním zákona o povstaní z roku 1807. Tento zákon umožňuje prezidentovi nasadiť vojakov na území Spojených štátov, federalizovať Národné gardy jednotlivých štátov a nasadiť ich napriek námietkam guvernérov, ktorým sú podriadené.
„Keby som to potreboval, použil by som to. Nemyslím si, že nateraz existuje nejaký dôvod, aby som to použil,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho na tento krok pýtali.
Občania v štáte Minnesota protestujú proti postupom Imigračného a colného úradu (ICE). Protesty vypukli po tom, čo agent ICE v meste Minneapolis minulú stredu zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú. Agent ju zastrelil v jej aute, keď sa údajne pokúšala doňho naraziť. Toto tvrdenie však spochybňujú videá z miesta činu, podľa ktorých sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýbalo. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť aj prezident Trump tvrdia, že agent konal v sebaobrane, a ministerstvo označilo Goodovej počínanie za akt domáceho terorizmu.
