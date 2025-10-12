< sekcia Zahraničie
Súd USA: Národná garda v Illinois môže zostať, ale nesmie byť nasadená
Prezident USA už predtým nariadil nasadenie Národnej gardy v Los Angeles, Washingtone a Memphise, ktoré ovládajú opoziční demokrati.
Autor TASR
Chicago 12. októbra (TASR) - Americký odvolací súd v sobotu rozhodol, že stovky vojakov Národnej gardy vyslaných do Chicaga môžu zostať v štáte Illinois, ale nemôžu byť nasadení, čím do veľkej miery potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie o zastavení mobilizácie prezidentom Donaldom Trumpom v rámci jeho masovej deportačnej kampane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Trumpova administratíva sa odvolala proti štvrtkovému rozhodnutiu súdu nižšej inštancie a argumentovala, že vojaci sú potrební na ochranu imigračných agentov a zariadení v treťom najväčšom americkom meste.
Rozhodnutie odvolacieho súdu umožňuje pozastaviť nasadenie vojakov, kým si súd nevypočuje ďalšie argumenty.
Nasadenie v Chicagu sa týka 200 vojakov Národnej gardy z Texasu a 300 z Illinois, pričom počiatočné obdobie mobilizácie je stanovené na 60 dní.
Trump v pondelok pohrozil, že by mohol využiť mimoriadne právomoci, ktoré mu dáva zákon o povstaní z roku 1807 (Insurrection Act), ak budú súdy blokovať vyslanie príslušníkov Národnej gardy do amerických miest. Chicago, tretie najväčšie mesto v USA, opakovane opísal ako miesto násilia, bezprávia a kriminality. Vysokou mierou kriminality a protestmi proti zásahom imigračného úradu odôvodnil aj nasadenie Národnej gardy v Los Angeles a Washingtone.
Zákon o povstaní oprávňuje prezidenta povolať ozbrojené sily USA na potlačenie nepokojov, povstania alebo ozbrojenej vzbury proti federálnej vláde.
Prezident USA už predtým nariadil nasadenie Národnej gardy v Los Angeles, Washingtone a Memphise, ktoré ovládajú opoziční demokrati. Zdôvodnil to protestami proti zásahom pracovníkov Imigračného a colného úradu (ICE), ktoré sprevádzali fyzické strety a údajne rozrastajúcou sa kriminalitou.
