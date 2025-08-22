Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súd USA odobril ďalšie škrty v grantoch určených na výskum diverzity

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Senát Najvyššieho súdu vo štvrtok pomerom 5 ku 4 povolil opätovne v škrtoch pokračovať, hoci na nižších súdoch aj naďalej pokračujú spory.

Washington 22. augusta (TASR) - Najvyšší súd USA vo štvrtok povolil vláde prezidenta Donalda Trumpa pokračovať v škrtoch stoviek miliónov dolárov určených v rámci Amerického národného ústavu zdravia (NIH) na výskumné granty v oblasti diverzity. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Trumpova administratíva sa v rámci boja proti programom a iniciatívam DEI (Diversity, Equity, Inclusion – rozmanitosť, rovnosť a začlenenie) rozhodla zrušiť pre takýto výskum granty v hodnote takmer 800 miliónov dolárov.

Federálny sudca v americkom štáte Massachusetts nariadil v júni pozastavenie škrtov v grantoch NIH s odôvodnením, že prispievajú k rasovej diskriminácii a predsudkom voči LGBTQ komunite.

Senát Najvyššieho súdu vo štvrtok pomerom 5 ku 4 povolil opätovne v škrtoch pokračovať, hoci na nižších súdoch aj naďalej pokračujú spory. Predseda Najvyššieho súdu a konzervatívec John Roberts sa pri hlasovaní pridal k trom liberálnym sudcom.

Granty pre programy DEI predstavujú len zlomok z viac ako desiatich miliárd dolárov vyčlenených v NIH na výskum, ktoré sa prezidentská administratíva od nástupu Trumpa rozhodla pozastaviť či zrušiť. Škrty sa dotkli aj oblastí výskumu globálneho otepľovania, Alzheimerovej choroby či rakoviny.
