Súd USA povolil federálom prestrihnúť plot na hranici s Mexikom

Washington 23. januára (TASR) - Najvyšší súd Spojených štátov v pondelok potvrdil, že federálne pohraničné hliadky môžu pokračovať v odstraňovaní žiletkového plota, ktorý štát Texas nainštaloval pozdĺž úseku americko-mexickej hranice. Ide o územie, kde eskaluje spor o spôsobe implementácie imigračných zákonov, ktorý vedie štát Texas s federálnymi úradmi.



Ako objasnila agentúra AP, odstránenie plota žiadala administratíva prezidenta USA Joea Bidena. Túto žiadosť súdnou cestou napadol republikánsky guvernér Texasu Greg Abbott.



Hlasovanie sudcov pomerom päť ku štyrom otvára federálnej pohraničnej stráži cestu k prestrihnutiu alebo odstráneniu žiletkového plota, ktorý dal Texas nainštalovať pozdĺž brehov rieky Rio Grande, aby odradil migrantov od nelegálneho vstupu do USA.



Niektorí migranti boli týmto ostrým drôtom zranení a ministerstvo spravodlivosti tvrdilo, že bariéra bráni vláde USA hliadkovať na hranici a pomáhať migrantom, ak to potrebujú. Administratíva USA tiež argumentovala, že federálny zákon o prisťahovalectve prevažuje nad úsilím Texasu zastaviť prílev migrantov do krajiny.



Abbottov hovorca uviedol, že absencia žiletkového plota a iných odstrašujúcich prostriedkov na hranici povzbudzuje migrantov, aby riskovali nebezpečnú cestu, a sťažuje aj prácu texaských bezpečnostných zložiek.



Žiletkový plot sa tiahne v dĺžke približne 48 kilometrov v blízkosti pohraničného mesta Eagle Pass, ktoré je - pokiaľ ide o pohyb migrantov - jedným z najrušnejších miest na južnej hranici USA.