< sekcia Zahraničie
Súd USA zamietol námietku proti manželstvám osôb rovnakého pohlavia
O zrušenie rozhodnutia Najvyššieho súdu z roku 2015 požiadala bývalá okresná úradníčka v štáte Kentucky Kim Davisová, ktorá novomanželom rovnakého pohlavia odmietala vydávať sobášne dokumenty.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 10. novembra (TASR) - Najvyšší súd Spojených štátov v pondelok väčšinou hlasov odmietol preskúmať odvolanie spochybňujúce ústavnosť manželstva osôb rovnakého pohlavia, ktoré v roku 2015 tento istý súd legalizoval s platnosťou pre celú krajinu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
O zrušenie rozhodnutia Najvyššieho súdu z roku 2015 požiadala bývalá okresná úradníčka v štáte Kentucky Kim Davisová, ktorá novomanželom rovnakého pohlavia odmietala vydávať sobášne dokumenty. Ako dôvod uviedla svoje presvedčenie vyplývajúce z kresťanskej viery.
Davisová teraz zrejme bude povinná zaplatiť stovky tisíc dolárov ako náhradu škody pre páry, ktorým odmietla vydať osvedčenie o sobáši. O odškodnom predtým rozhodol súd nižšieho stupňa.
„Dnes opäť zvíťazila láska,“ uviedla v tlačovej správe predsedníčka asociácie Human Rights Campaign Kelley Robinsonová. „Najvyšší súd dnes jasne uviedol, že odmietnutie rešpektovať ústavné práva iných nie je bez následkov,“ konštatovala Robinsonová.
Ďalšia skupina na podporu práv LGBTQ+ komunity, Lambda Legal, tiež privítala rozhodnutie Najvyššieho súdu, avšak s tým, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia budú podľa nej naďalej terčom útokov zo strany oponentov.
„Nebuďme naivní: naši oponenti majú dostatok zdrojov aj odhodlania,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Lambda Legal Kevin Jennings. Predpokladá, že druhý tábor sa bude naďalej snažiť „zvrátiť pokrok, ktorý sme dosiahli,“ povedal Jennings. „Teraz nie je čas poľaviť v ostražitosti,“ zdôraznil.
Najvyšší súd USA v roku 2013 rozhodol, že manželstvo nie je vyhradené len pre heterosexuálne páry. Rozhodnutie z roku 2015 následne prinútilo štáty, ktoré neuznávali manželské zväzky osôb rovnakého pohlavia, aby ich nielen sobášili, ale aj uznali ich manželstvo, ak bolo uzavreté inde.
V Spojených štátoch je podľa Williamsovho inštitútu na Kalifornskej univerzite v Los Angeles viac ako 820.000 zosobášených párov rovnakého pohlavia – viac ako dvojnásobok počtu v júni 2015, keď Najvyšší súd rozšíril možnosť manželstiev rovnakého pohlavia na federálnej úrovni.
O zrušenie rozhodnutia Najvyššieho súdu z roku 2015 požiadala bývalá okresná úradníčka v štáte Kentucky Kim Davisová, ktorá novomanželom rovnakého pohlavia odmietala vydávať sobášne dokumenty. Ako dôvod uviedla svoje presvedčenie vyplývajúce z kresťanskej viery.
Davisová teraz zrejme bude povinná zaplatiť stovky tisíc dolárov ako náhradu škody pre páry, ktorým odmietla vydať osvedčenie o sobáši. O odškodnom predtým rozhodol súd nižšieho stupňa.
„Dnes opäť zvíťazila láska,“ uviedla v tlačovej správe predsedníčka asociácie Human Rights Campaign Kelley Robinsonová. „Najvyšší súd dnes jasne uviedol, že odmietnutie rešpektovať ústavné práva iných nie je bez následkov,“ konštatovala Robinsonová.
Ďalšia skupina na podporu práv LGBTQ+ komunity, Lambda Legal, tiež privítala rozhodnutie Najvyššieho súdu, avšak s tým, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia budú podľa nej naďalej terčom útokov zo strany oponentov.
„Nebuďme naivní: naši oponenti majú dostatok zdrojov aj odhodlania,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Lambda Legal Kevin Jennings. Predpokladá, že druhý tábor sa bude naďalej snažiť „zvrátiť pokrok, ktorý sme dosiahli,“ povedal Jennings. „Teraz nie je čas poľaviť v ostražitosti,“ zdôraznil.
Najvyšší súd USA v roku 2013 rozhodol, že manželstvo nie je vyhradené len pre heterosexuálne páry. Rozhodnutie z roku 2015 následne prinútilo štáty, ktoré neuznávali manželské zväzky osôb rovnakého pohlavia, aby ich nielen sobášili, ale aj uznali ich manželstvo, ak bolo uzavreté inde.
V Spojených štátoch je podľa Williamsovho inštitútu na Kalifornskej univerzite v Los Angeles viac ako 820.000 zosobášených párov rovnakého pohlavia – viac ako dvojnásobok počtu v júni 2015, keď Najvyšší súd rozšíril možnosť manželstiev rovnakého pohlavia na federálnej úrovni.