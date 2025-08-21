< sekcia Zahraničie
Súd USA zrušil dočasnú ochranu migrantom zo Strednej Ameriky a Nepálu
Toto rozhodnutie dočasne pozastavilo nariadenie federálneho súdu v San Franciscu z 31. júla.
Autor TASR
San Francisco 21. augusta (TASR) - Americký federálny odvolací súd sa v stredu postavil na stranu Trumpovej administratívy a pozastavil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktoré dočasne chránilo 60.000 migrantov z Hondurasu, Nikaraguy a Nepálu pred deportáciou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová rozhodla o ukončení ochrany pre 51.000 Hondurančanov a takmer 3000 Nikaragujčanov s argumentom, že podmienky v ich domovských krajinách už nepredstavujú nebezpečenstvo. Ich ochranný štatút má vypršať 8. septembra po viac ako dvoch desaťročiach práce v USA, ktoré ich prijali po tom, ako hurikán Mitch v roku 1998 zdevastoval obe krajiny. Ochrana približne 7000 ľudí z Nepálu mala skočiť 5. augusta.
Toto rozhodnutie dočasne pozastavilo nariadenie federálneho súdu v San Franciscu z 31. júla. Jeho sudkyňa Trina L. Thompsonová uviedla, že vláda ukončila ochranu migrantov bez „objektívneho preskúmania podmienok v ich krajinách“, ako napríklad politického násilia v Hondurase a dôsledkov nedávnych hurikánov a búrok v Nikarague.
Odvolací súd však toto rozhodnutie v stredu zrušil. Nasledujúce pojednávanie je naplánované na 18. novembra.
Spojené štáty udeľujú dočasný ochranný štatút cudzincom, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť do svojej krajiny z dôvodu vojny, prírodných katastrof alebo iných mimoriadnych podmienok. Trumpova administratíva sa aktívne snaží o zrušenie tejto ochrany, čím sa neustále zvyšuje počet ľudí, ktorí spĺňajú podmienky na vyhostenie. Ide o súčasť širšej snahy americkej administratívy o masové vyhostenie imigrantov, konštatuje AP.
Trump po návrate do Bieleho domu nariadil revíziu celého programu dočasného ochranného štatútu. Jeho administratíva už zrušila ochranný štatút pre približne 350.000 Venezuelčanov, 500.000 Haiťanov, viac ako 160.000 Ukrajincov a tisíce ľudí z Afganistanu a Kamerunu.
