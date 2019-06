Súd uznal exkolegu Tuska za vinného v prípade havárie s Kaczyňským

Let sa skončil haváriou a smrťou prezidenta Lecha Kaczyňského aj ďalších 95 vplyvných predstaviteľov Poľska.

Varšava 13. júna (TASR) - Poľský súd uznal vo štvrtok šéfa úradu vlády bývalého premiéra Donalda Tuska za vinného zo zanedbania svojich povinností v prípade osudného letu do Ruska z roku 2010. Let sa skončil haváriou a smrťou prezidenta Lecha Kaczyňského aj ďalších 95 vplyvných predstaviteľov Poľska. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Súd vo Varšave vyhlásil, že spolupracovník vtedajšieho premiéra Tomasz Arabski vystavil prezidenta Kaczyňského nebezpečenstvu, keď povolil riskantný let na skromne vybavené letisko pri ruskom meste Smolensk.



Arabski dostal podmienečný trest desať mesiacov väzenia, proti ktorému sa môže odvolať.



Prokuratúra argumentovala, že letisko pri Smolensku nemalo byť zvolené za cieľ prezidentského letu a že počas príprav prezidentovej cesty bolo urobených mnoho ďalších chýb. Prokuratúra pripísala vinu Arabskému a žiadala podmienečný trest jeden a pol roka väzenia.



Arabski tvrdí, že je nevinný.



Vyšetrovatelia predtým pripísali vinu za haváriu ľudskému zlyhaniu v nepriaznivom počasí a zlému navigovaniu ruskými leteckými dispečermi.



Avšak brat a dvojča zosnulého Lecha Kaczyňského, Jaroslav Kaczyňski, ktorý je lídrom poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), tvrdí, že tragédiu spôsobil nedbalý prístup vtedajšej Tuskovej vlády. Tá bola kritická voči jeho bratovi-prezidentovi. Líder PiS obviňuje predovšetkým Tuska, svojho dlhoročného politického súpera, ktorý je teraz predsedom Európskej rady.



Havária sa stala 10. apríla 2010 a zahynuli pri nej prezident Kaczyňski, prvá dáma Maria Kaczyňská a desiatky vysokopostavených poľských vládnych i vojenských predstaviteľov. Lietadlo smerovalo do Ruska na spomienkovú akciu v Katynskom lese pri Smolensku, ktorá sa mala konať na počesť vyše 20.000 poľských dôstojníkov a intelektuálov, vyvraždených v roku 1940 počas druhej svetovej vojny sovietskou tajnou službou.



Prezidentov brat Jaroslaw mnoho rokov organizoval mesačne vo Varšave spomienkový obrad na počesť obetí havárie.



Rusko odmieta vrátiť vrak lietadla s tým, že ho stále potrebuje pri prebiehajúcom vyšetrovaní.