Súd uznal expremiéra Petra Nečasa za vinného z krivej výpovede

Praha 27. mája (TASR) - Súd uznal bývalého českého premiéra Petra Nečasa za vinného z krivej výpovede v kauze zneužitia Vojenského spravodajstva. Česká televízia (ČT) to zistila z justičnej databázy Infosoud, ako informovala v stredu na svojom webe.



Obvodný súd pre Prahu 1 prípad rozhodol trestným príkazom. Verdikt nie je právoplatný. Podľa obžaloby Nečas krivo svedčil v prospech svojej súčasnej manželky Jany Nečasovej (predtým Nagyovej).



"Výsledok: uznanie viny," píše sa v justičnej databáze v rámci trestného konania proti Nečasovi (ODS). "Áno, súd vydal trestný príkaz, trestným príkazom sa vždy uznáva vina. Aký trest uložil, oznámim, až to bude mať doručené obvinený," uviedla pre ČT hovorkyňa Obvodného súdu pre Prahu 1 pre trestný úsek a sudkyňa Pavla Hájková.



Obžaloba z krivej výpovede dorazila na súd 5. mája, trestný príkaz súd vydal 20 dní na to. Zatiaľ nie je zrejmé, aký trest expremiérovi uložil, informuje ČT.



V kauze zneužitia Vojenského spravodajstva vypovedal Nečas ako svedok. Tajnej službe zadávala úlohy jeho milenka Jana Nagyová v čase, keď bol Nečas predsedom vlády. Nagyová (dnes Nečasová) riadila jeho sekretariát. Spravodajcovia sledovali premiérovu vtedajšiu manželku Radku. Keď kriminalisti toto zneužitie Vojenského spravodajstva odhalili, Nečas povedal, že o sledovaní nevedel. Neskôr však na súde hovoril opačne - vyhlásil, že si u Nagyovej tajnú službu objednal sám.