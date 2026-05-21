Súd uznal firmy Airbus a Air France vinnými v prípade havárie letu 447
Autor TASR
Paríž 21. mája (TASR) - Parížsky odvolací súd uznal vo štvrtok spoločnosti Air France a Airbus za vinné z neúmyselného zabitia v súvislosti s haváriou letu 447 smerujúceho z Ria de Janeira do Paríža, pri ktorej v roku 2009 zahynulo 228 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá pripomenula, že išlo o najhoršie nešťastie v histórii francúzskeho národného leteckého dopravcu.
Spoločnostiam Air France a Airbus, ktorá je popredným európskym výrobcom leteckej techniky, súd nariadil zaplatiť pokutu 225.000 každej z nich, čo je maximálna možná sadzba za neúmyselné zabitie spôsobené právnickou osobou. Súd nižšieho stupňa pritom firmy pôvodne oslobodil. Obe spoločnosti akúkoľvek trestnoprávnu zodpovednosť odmietali.
K tragédii letu 447 došlo 1. júna 2009 počas búrky. Lietadlo typu Airbus A330 sa zrútilo do vôd Atlantického oceánu, pričom zahynulo všetkých 228 ľudí na palube vrátane troch Slovákov. Nájdenie vraku trvalo dva roky, keď trosky lietadla objavili v hĺbke 3900 metrov diaľkovo ovládané ponorky.
