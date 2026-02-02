< sekcia Zahraničie
Súd uznal Halembu z AfD za vinného z prania špinavých peňazí
Autor TASR,aktualizované
Berlín 2. februára (TASR) - Kontroverzného poslanca strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Daniela Halembu uznal súd v pondelok za vinného z prania špinavých peňazí a zastrašovania. Okresný sú v Würzburgu nariadil 24-ročnému politikovi platiť denne po dobu 160 dní pokutu vo výške 190 eur. Politik sa môže proti rozsudku odvolať, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Prokuratúra obvinila Halembu z viacerých trestných činov vrátane podnecovania k nenávisti prostredníctvom zakázanej piesne, propagujúcej vyhostenie migrantov z Nemecka, ktorá sa púšťala na jeho narodeninovej oslave. Podľa prokuratúry hrala pieseň rozpadnutej neonacistickej rockovej kapely Landser z USB kľúča, ktorý patril Halembovi, na jeho oslave 21. narodenín v júli 2022. Kapelu v krajine klasifikovali v roku 2005 ako zločineckú organizáciu. Politik poznal text podnecujúci k nenávisti voči tureckej komunite v Nemecku, uviedol prokurátor Tobias Kostuch.
Halemba poprel všetky vznesené obvinenia, tvrdiac, že v čase, keď hrala pieseň, nebol na oslave prítomný. Súd ho následne zbavil obvinenia z podnecovania k nenávisti a stiahol aj obvinenia zo zastrašovania advokáta, keď došlo k poškodeniu dverí jeho kancelárie. Súd ho ale uznal vinným zo zastrašovania svedka počas predbežného vyšetrovania pred výsluchom würzburskej prokuratúry.
Úrady muža obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti so štvorcifernou sumou prevedenou zo súkromného účtu Halembu na účet v pobaltskej krajine. Financie podľa prokuratúry pochádzali z podvodu, ktorý spáchala tretia strana. Politik opakovane označoval súdne konanie za politicky motivované a vo svojom záverečnom prejave obvinil prokurátorov z očierňovania a vytvárania „spojitostí s nacizmom“.
