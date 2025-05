Súd uznal ôsmich páchateľov v kauze lúpeže Kardashianovej za vinných

Paríž 23. mája (TASR) - Parížsky súd uznal strojcu ozbrojenej lúpeže americkej celebrity Kim Kardashianovej a siedmich jeho komplicov za vinných. Pre doterajší čas strávený v predsúdnej väzbe a pokročilý vek všetkých previnilcov sa však do väzenia nevráti žiaden z nich, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Súd zbavil obžaloby dvoch obvinených podozrivých z poskytnutia informácií o americkej modelke a podnikateľke. Aomar Ait Khedache si ako strojca lúpeže vyslúžil od súdu najdlhší trest. Tri roky väzenia a päť rokov podmienky si vzhľadom na čas už strávený vo väzení neodslúži rovnako ako zvyšok skupiny.



„Tento zločin bol najstrašnejším zážitkom v mojom živote a zanechal na mne a mojej rodine trvalé následky. Hoci nikdy nezabudnem na to, čo sa stalo, verím v silu rastu a zodpovednosti a modlím sa za uzdravenie pre všetkých,“ napísala Kardashianová vo vyhlásení prečítanom po tom, čo si obvinení vypočuli rozsudky.



Kardashianová počas svojho minulotýždňového vypočutia uviedla, že pri lúpeži mala strach o svoj život. Aj napriek traume útočníkom odpustila. Prokuratúra pre Khedacheho žiadala desať rokov väzenia. K lúpeži sa priznal a písomne sa ospravedlnil obeti, svoju ústrednú pozíciu v lúpeži však poprel.



Americkú celebritu okradli v noci 3. októbra 2016 v luxusnej parížskej rezidencii ozbrojení lupiči prezlečení za policajtov. Premohli vrátnika a v maskách vtrhli do izby Kardashianovej. Vyhrážali sa jej zabitím, spútali jej ruky a nohy lepiacou páskou a ukradli šperky v hodnote deväť miliónov eur. Modelke a podnikateľke sa podarilo vyslobodiť a privolala pomoc. Z incidentu vyviazla bez zranení.



Khedache ako strojca lúpeže „dával príkazy“, naverboval ostatných páchateľov a odcestoval do Belgicka, kde ukradnuté šperky predal. Podľa denníka The Guardian v čase lúpeže šperkov žil pod ukradnutou identitou, aby unikol väzeniu za obchodovanie s drogami z roku 2010.



Skupina zlodejov si vo francúzskych médiách vyslúžila prezývku „gangstri dedkovia“ pre priemerný vek okolo 60 rokov. Informácie o pobyte Kardashianovej údajne získali od brata jedného z útočníkov, ktorý pre americkú hviezdu pracoval ako šofér počas jej návštev v Paríži.



Strojca lúpeže Khedache je v súčasnosti po zdravotných problémoch hluchonemý a pre iné ochorenie musí každú hodinu chodiť na záchod. Pri chôdzi sa musí podopierať palicou.