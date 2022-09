Piatich Hongkončanov uznal za vinných z poburovania pre detské knihy

Hongkong 7. septembra (TASR) - Piatich obyvateľov Hongkongu uznali v stredu za vinných z poburovania za to, že vydali ilustrované detské knihy zobrazujúce prívržencov demokracie ako ovce brániace svoju dedinu pred vlkmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Obžaloba sa zamerala na členov zväzu hongkonských logopédov. Ten vydal tri ilustrované elektronické knihy, ktoré sa snažia deťom vysvetliť hongkonské prodemokratické hnutie.



V jednej knihe s názvom Strážcovia ovčej dediny sa skupina vlkov pokúša obsadiť dedinu oviec, ktoré sa bránia a odháňajú svojich útočníkov. V ďalšej publikácii sú vlci zobrazovaní ako špinaví a prinášajú do ovčej dediny choroby.



Všetci piati zakladajúci členovia logopedického zväzu boli obvinení z poburovania a pred vynesením verdiktu strávili viac ako rok vo väzení. Po dvojmesačnom procese ich sudca okresného súdu v Hongkongu uznal za vinných zo sprisahania za účelom šírenia poburujúceho obsahu.



Prokuratúra počas súdneho procesu tvrdila, že knihy obsahujú "protičínske nálady" a ich cieľom bolo "podnecovať u čitateľov nenávisť voči orgánom pevninskej Číny". Podľa obžaloby mali takisto tieto knihy nabádať obyvateľov Hongkongu, aby diskriminovali "ľudí z pevninskej Číny žijúcich v Hongkongu".



Obhajoba tvrdila, že trestný čin poburovania bol definovaný nejasne a že každý čitateľ by mal mať možnosť urobiť si vlastný názor na to, čo postavy v knihách predstavujú.



Zákon o poburovaní zostal v hongkonskom právnom poriadku ešte z koloniálnej éry, ale od ukončenia britskej správy v roku 1997 až do vlaňajška sa nepoužíval. Teraz ho však polícia a prokuratúra využívajú pravidelne – spolu so zákonom o národnej bezpečnosti –, a to v rámci snáh o potlačenie politických prejavov a názorov.