Súd v Albánsku rozhodol v prospech dohody s Talianskom o migrácii

Tirana 29. januára (TASR) - Albánsky Ústavný súd v pondelok rozhodol v prospech kontroverznej dohody Albánska a Talianska. Podľa nej budú žiadateľov o azyl zachránených v Stredozemnom mori posielať do dvoch stredísk pre migrantov v Albánsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dohoda nenarušuje územnú celistvosť Albánska," rozhodol Ústavný súd.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová a albánsky premiér Edi Rama sa vlani v novembri dohodli, že Albánsko poskytne na svojom území dočasné útočisko pre migrantov smerujúcich do Talianska.



Rím ako protihodnotu zaplatí výstavbu dvoch stredísk pre 3000 migrantov v prístave Shengjin a v oblasti Gjader na severozápade Albánska. Budú navrhnuté tak, aby mohli od roku 2024 ročne ubytovať približne 36.000 ľudí. Dohodu kritizovala opozícia v oboch krajinách aj ľudskoprávne skupiny. Minulý týždeň ju schválila dolná komora talianskeho parlamentu a očakáva sa jej schválenie aj v Senáte.



Medzinárodná organizácia Amnesty International (AI) varovala, že dohoda by mohla porušiť medzinárodné záväzky Talianska a poškodiť práva migrantov.