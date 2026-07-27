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Súd v Alžírsku poslal 7 ľudí do väzby pre podozrenie z podpaľačstva

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vyšetrujú ich pre sabotáž i úmyselné podpaľovanie lesa.

Autor TASR
Alžír 27. júla (TASR) - Pre podozrenie zo založenia požiarov v Alžírsku poslal súd sedem ľudí do predbežnej väzby. Vyšetrujú ich pre sabotáž i úmyselné podpaľovanie lesa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Údajných podpaľačov zadržali v súvislosti s piatimi nedávnymi prípadmi vypuknutia požiarov v provinciách Guelma, Constantine Tipaza, Jijel a Bouira, ako uviedla v nedeľu večer tlačová agentúra APS s odvolaním sa na súd v Alžíri.

Jeden z podozrivých je obvinený z podpálenia súkromného poľnohospodárskeho podniku a zničenia plochy o rozlohe 500 štvorcových metrov, ktorá zahŕňala olivovníky, borovice halepské a kroviny.

Od polovice júla zaznamenalo požiare lesov a krovinatých porastov niekoľko provincií na severe Alžírska. Úrady museli na boj proti nim mobilizovať značné ľudské a materiálne zdroje. Z oficiálnych údajov vyplýva, že od začiatku vlny požiarov zahynulo najmenej šesť ľudí.

Alžírska civilná obrana v pondelok oznámila, že za posledných 24 sa naprieč krajinou rozhorelo 63 požiarov, ktoré postihli lesy, kríky, poľnohospodárske plodiny a oázy. Takmer všetky z nich boli medzičasom uhasené alebo sa ich podarilo hasičom dostať pod kontrolu.

Alžírsko každé leto bojuje s požiarmi, ktoré ešte zhoršujú vysoké teploty a sucho. V posledných rokoch si vyžiadali desiatky obetí na životoch, zničili tisícky hektárov lesov a pôdy, ako aj množstvo domov, pripomenula AFP.
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