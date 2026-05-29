Súd v Austrálii rozhodne o prípade travičky Pattersonovej v auguste
Porota v júli uznala 51-ročnú Erin Pattersonovú za vinnú z vraždy troch príbuzných jej bývalého manžela a z pokusu o vraždu štvrtej osoby v roku 2023.
Autor TASR
Sydney 27. mája (TASR) - Austrálsky súd sa bude v auguste zaoberať odvolaním ženy, ktorá je obžalovaná z vraždy troch príbuzných svojho bývalého manžela. Podľa agentúry AFP o tom súd informoval v piatok, píše TASR.
Porota v júli uznala 51-ročnú Erin Pattersonovú za vinnú z vraždy troch príbuzných jej bývalého manžela a z pokusu o vraždu štvrtej osoby v roku 2023. Odsúdili ju na doživotie s minimálnou dĺžkou trestu 33 rokov, čo predstavuje jeden z najdlhších trestov, aké kedy dostala žena v Austrálii.
Odvolací proces sa bude konať 19. a 20. augusta, potvrdil Najvyšší súd štátu Viktória. Pattersonová trvá na svojej nevine a otravu osôb označila za nehodu.
Žena v odvolaní tvrdila, že v čase, keď sa porota v izolácii radila o prípade, došlo k „zásadným nezrovnalostiam“. Zároveň tvrdila, že mnohé predložené dôkazy boli irelevantné a ich cieľom bolo neprimerane poškodiť jej prípadu. Pattersonová okrem toho trvala aj na tom, že ju úrady podrobili „nespravodlivému a nátlakovému“ vypočúvaniu, píše AFP.
Koncom júla 2023 Pattersonová pozvala na obed svojich svokrovcov Dona a Gail Pattersonovcov, oboch vo veku 70 rokov, ako aj strýka Iana a tetu Heather Wilkinsonovcov. Pozvánku dostal aj jej exmanžel, no ten to odmietol. Hosťom pripravila sviečkovú Wellington, špecialitu anglickej kuchyne tvorenú hovädzou sviečkovou zabalenou v lístkovom ceste s hubovou plnkou. Pattersonovci a Heather Wilkinsonová krátko nato zomreli na otravu jedovatými hubami. Prežil iba Ian Wilkinson, a to s ťažkými komplikáciami.
