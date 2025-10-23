< sekcia Zahraničie
Súd v Bangladéši oznámi verdikt v prípade expremiérky v novembri
Expremiérka v exile odmietla poslúchnuť súdne príkazy žiadajúce jej návrat z Indie, aby čelila piatim obvineniam v súvislosti s rozsiahlymi protestami.
Autor TASR
Dháka 23. októbra (TASR) - Bangladéšsky súd vynesie verdikt v prípade bývalej premiérky Hasíny Vadžídovej (78) obvinenej zo zločinov proti ľudskosti 13. novembra, oznámil vo štvrtok generálny prokurátor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Expremiérka v exile odmietla poslúchnuť súdne príkazy žiadajúce jej návrat z Indie, aby čelila piatim obvineniam v súvislosti s rozsiahlymi protestami. „Ak verila v spravodlivý súdny systém, mala sa vrátiť,“ povedal generálny prokurátor Md Ásádudždžámán vo svojom záverečnom prejave po takmer päťmesačnom súdnom procese v Dháke. „Bola premiérkou, no ušla a zanechala za sebou celý národ - jej útek potvrdzuje obvinenia,“ zdôraznil.
Proces sa začal 1. júna a viedol sa vo Vadžídovej neprítomnosti. V rámci neho sa vypočúvali svedectvá obviňujúce expremiérku z nariadenia masových vrážd.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Študentské demonštrácie vyvolalo zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
Pokiaľ Vadžídovú uznajú za vinnú, prokuratúra požaduje trest smrti. Takisto uviedla, že 78-ročná expremiérka je „jadro, okolo ktorého sa točili všetky zločiny spáchané počas povstania v júli a auguste“.
V súčasnosti už zakázaná politická strana Liga Awami tvrdí, že Vadžídová „kategoricky odmieta“ všetky obvinenia a proces označila za zinscenovaný. Verdikt bude známy tri mesiace pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v krajine uskutočnia podľa všetkého vo februári 2026.
Expremiérka v exile odmietla poslúchnuť súdne príkazy žiadajúce jej návrat z Indie, aby čelila piatim obvineniam v súvislosti s rozsiahlymi protestami. „Ak verila v spravodlivý súdny systém, mala sa vrátiť,“ povedal generálny prokurátor Md Ásádudždžámán vo svojom záverečnom prejave po takmer päťmesačnom súdnom procese v Dháke. „Bola premiérkou, no ušla a zanechala za sebou celý národ - jej útek potvrdzuje obvinenia,“ zdôraznil.
Proces sa začal 1. júna a viedol sa vo Vadžídovej neprítomnosti. V rámci neho sa vypočúvali svedectvá obviňujúce expremiérku z nariadenia masových vrážd.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Študentské demonštrácie vyvolalo zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
Pokiaľ Vadžídovú uznajú za vinnú, prokuratúra požaduje trest smrti. Takisto uviedla, že 78-ročná expremiérka je „jadro, okolo ktorého sa točili všetky zločiny spáchané počas povstania v júli a auguste“.
V súčasnosti už zakázaná politická strana Liga Awami tvrdí, že Vadžídová „kategoricky odmieta“ všetky obvinenia a proces označila za zinscenovaný. Verdikt bude známy tri mesiace pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v krajine uskutočnia podľa všetkého vo februári 2026.