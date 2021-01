Súd v Belgicku nevydal Madridu Katalánca stíhaného v kauze referenda

Brusel 7. januára (TASR) - Odvolací súd v Bruseli vo štvrtok potvrdil rozhodnutie o nevydaní katalánskeho politika Lluísa Puiga, ktorého v Španielsku stíhajú pre vzburu. Madrid žiadal jeho vydanie na základe európskeho zatykača.



Lluís Puig bol ministrom kultúry v katalánskej regionálnej vláde vedenej Carlesom Puigdemontom, ktorá v roku 2017 usporiadala Madridom zakázané referendum o nezávislosti.



Následne niekoľko členov tejto vlády v Španielsku uväznili za vzburu a ďalšie trestné činy súvisiace s nezákonným hlasovaním, iní žijú v exile.



Puig a Puigdemont žijú v Belgicku. Kým Puigdemont má ako poslanec Európskeho parlamentu imunitu pred trestným stíhaním, Puigovi by v prípade vydania do Španielska hrozil vysoký trest väzenia. Španielske úrady ho obvinili z občianskej neposlušnosti a zneužívania verejných prostriedkov vynaložených na referendum a už tri roky sa snažia dosiahnuť jeho vydanie.



Nižší súd v Belgicku už raz odmietol vykonať európsky zatykač, ale v auguste minulého roka belgickí prokurátori podali proti tomuto verdiktu odvolanie. Odvolací súd mu nevyhovel, potvrdil vo štvrtok Puigov právnik Christophe Marchand pre agentúru AFP. Belgický súd podľa neho dospel k záveru, že právo jeho mandanta na spravodlivý proces je "vážne ohrozené". AFP dodala, že prokurátori by sa mohli opäť odvolať na kasačný súd.



Referendum o nezávislosti Katalánska z roku 2017 vyvolalo bezprecedentné napätie medzi španielskou vládou a vedením regiónu na severe krajiny, v ktorom žije 7,5 milióna obyvateľov.



Podpora katalánskej nezávislosti v poslednom desaťročí prudko vzrástla, ale napätie vo vzťahoch medzi Madridom a Barcelonou sa zmiernilo po tom, ako v roku 2018 do úradu predsedu vlády v Madride nastúpil socialista Pedro Sánchez.