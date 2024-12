Súd v Benátkach odsúdil mladíka, ktorý brutálne zavraždil expriateľku

Rím 3. decembra (TASR) - Doživotný trest odňatia slobody uložil v utorok súd v Benátkach 23-ročnému Filippovi Turettovi za vraždu expriateľky Giulie Cecchettinovej. TASR píše podľa agentúr ANSA a AFP.



Cecchettinovej smrť vyvolala v Taliansku masové protesty proti násiliu páchanému na ženách. Turetta svoju 22-ročnú expriateľku a spolužiačku zavraždil 11. novembra 2023 v meste Foss neďaleko Benátok, len niekoľko dní pred jej promóciou v odbore biomedicínskeho inžinierstva na Univerzite v Padove. Na tele mala prinajmenšom 75 bodných rán.



Cecchettinová bola najprv vyhlásená za nezvestnú, hoci sa vedelo, že sa v ten deň stretla s Turettom. Jej telo sa našlo v sobotu 18. novembra zabalené v plastových vreciach na dne rokliny medzi dedinou Piancavallo a jazerom pri dedine Barcis v regióne Furlansko-Júlske Benátky na severovýchode Talianska.



Hlavný podozrivý bol práve Turetta, pretože expriateľku po rozchode sledoval a obťažoval. Po vyše týždni na úteku ho zadržali v nemeckom Lipsku, keď sa mu minuli peniaze aj benzín. Pri výsluchu sa k vražde priznal a bol vydaný na stíhanie do Talianska.



Na vynesení rozsudku sa zúčastnil aj otec zavraždenej Gino Cecchettin. Turetta si verdikt vypočul bez zjavnej reakcie. Otec obete následne pre médiá zdôraznil, že proti rodovo podmienenému násiliu by sa nemalo bojovať trestami, ale prevenciou počas vzdelávania.



Na vlaňajšom decembrovom pohrebe v Padove sa zúčastnilo vyše 10.000 ľudí a otec zavraždenej vtedy vyjadril nádej, že jej smrť by mohla byť zlomom v boji proti rodovo podmienenému násiliu.



ANSA uvádza, že okrem súdnych trov priznal v utorok súd Ginovi Cecchettinovi odškodnenie v predbežnej výške 500-tisíc eur, súrodencom zavraždenej Elene a Davidovi každémú po 100-tisíc eur a starej mame Carle Gattovej a strýkovi Alessovi po 30-tisíc eur.