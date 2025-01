Súd v Bolívii vydal zatykač na exprezidenta Eva Moralesa

La Paz 17. januára (TASR) - Bolívijský sudca v piatok nariadil zatknutie bývalého prezidenta Eva Moralesa. Rozhodnutie nasledovalo po tom, čo sa nedostavil na vypočúvanie v súvislosti so svojím možným vzatím do väzby. Morales od roku 2020 čelí viacerým obvineniam vrátane sexuálneho zneužívania maloletého dievčaťa. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Šesťdesiatpäťročného Moralesa momentálne vyšetrujú pre znásilnenie, obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo, a to v súvislosti s údajným vzťahom s 15-ročným dievčaťom, s ktorým mal v roku 2016 splodiť dcéru. Na exprezidenta v decembri vydali už druhý zatykač v tom istom prípade.



Štátna prokuratúra v Bolívii požaduje jeho umiestnenie do preventívnej väzby na šesť mesiacov. Podľa Moralesa sú obvinenia súčasťou sprisahania, ktoré mu má zabrániť v jeho politickom návrate.



Tisícky jeho stúpencov od polovice októbra do začiatku novembra na protest blokovali viaceré cesty s cieľom zabrániť jeho zadržaniu. Počas jesenných demonštrácii sa im tiež podarilo držať najmenej 200 bolívijských vojakov ako rukojemníkov.



V pondelok dorazilo niekoľko tisíc podporovateľov Moralesa do hlavného mesta La Paz po štvordňovom takmer 100 kilometrov dlhom pochode, ktorý uskutočnili na protest proti ekonomickým ťažkostiam. Demonštranti požadovali odstúpenie súčasného prezidenta Luisa Arceho.



Morales sa v roku 2006 stal prvým prezidentom Bolívie pochádzajúcim z radov domorodého obyvateľstva. Vo funkcii zotrval až do roku 2019.