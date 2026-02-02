< sekcia Zahraničie
Súd v Bosne potvrdil vôbec prvý rozsudok za diskrimináciu LGBTQ ľudí
Pokrok v oblasti širších práv LGBTQ ľudí v Bosne je však podľa Sarajevského otvoreného centra stále pomalý.
Autor TASR
Sarajevo 2. februára (TASR) - Po zdĺhavom procese súd v pondelok potvrdil rozsudok nad bývalou poslankyňou zastupiteľstva kantónu Sarajevo za jej online príspevky pred prvým pochodom Pride v Bosne v roku 2019. Z verdiktu vyplýva, že Samra Čosovičová Hajdarevičová sa svojimi výrokmi na sociálnej sieti dopustila nenávistných prejavov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
V apríli 2019 Čosovičová Hajdarevičová v príspevku na sociálnych sieťach napísala, že by si priala, „aby boli títo ľudia izolovaní a držaní čo najďalej od našich detí a spoločnosti“. „Nech idú inam a vytvoria si vlastné mesto, krajinu, zákony a práva, ktoré nikto nebude spochybňovať. Ale tu NIE!,“ uviedla odsúdená.
Na Čosovičovú Hajdarevičovú následne podalo žalobu Sarajevské otvorené centrum (SOC), organizácia na ochranu práv žien a LGBTQ osôb. Súd v Sarajeve rozsudok v tomto prípade vyniesol v roku 2022. Čosovičová Hajdarevičová, bývalá poslankyňa za vládnu Stranu demokratickej akcie (SDA), sa potom odvolala na kantonálny súd.
Advokátka Dženana Hadžiomerovičová, ktorá na súde zastupovala SOC, v pondelok informovala, že najnovší verdikt plne potvrdil pôvodný rozsudok. Dodala, že „toto rozhodnutie predstavuje významný krok vpred v ochrane ľudských práv“ v Bosne.
Podľa nariadenia súdu bude musieť Čosovičová Hajdarevičová zverejniť rozsudok v dvoch denníkoch a zaplatiť súdne trovy, uviedla SOC agentúre AFP.
Po prvom pochode Pride, ktorý sa konal pod prísnou policajnou ochranou, takéto sprievody pokračujú každoročne a nepovažujú sa už za vysokorizikové podujatia.
Pokrok v oblasti širších práv LGBTQ ľudí v Bosne je však podľa SOC stále pomalý. Vo svojej výročnej správe za rok 2024 mimovládna organizácia uviedla, že títo ľudia stále čelia „sociálnemu nepriateľstvu a regresívnym politikám“.
