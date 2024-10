Súd v Bosne pozastavil učebné osnovy glorifikujúce vojnových zločincov

Sarajevo 11. októbra (TASR) - Ústavný súd v Bosne a Hercegovine v piatok pozastavil platnosť časti učebných osnov zavedených na základných školách v autonómnej časti Republika srbská (RS). Osnovy glorifikujú srbských vojnových zločincov, ktorých prezentujú ako vojnových hrdinov, čo podľa súdu môže prispieť k segregácii a diskriminácii žiakov iného ako srbského etnického pôvodu. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a HINA.



Ministerstvo školstva RS, ktorá je jednou z dvoch autonómnych oblastí Bosny a Hercegoviny, zaviedlo v tomto školskom roku pre žiakov posledných ročníkov základných škôl modul o vojne v Bosne a Hercegovine (1992 až 1995) a jej príčinách z pohľadu Srbov.



HINA pripomína, že po vojne bolo zavedené moratórium na vyučovanie historických udalostí s ňou súvisiacich. Nebolo totiž možné dosiahnuť dohodu, ktorá by zabránila politizácii učebných osnov a šíreniu propagandy.



Novozavedené osnovy vykresľujú vodcu bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča a vojenského veliteľa Ratka Mladiča ako historické postavy, ktoré umožnili vznik RS. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu so sídlom v Haagu oboch odsúdil na doživotie za vojnové zločiny a genocídu. Zodpovední sú za viaceré zločiny vrátane masakry Bosniakov v Srebrenici.



Ústavný súd na svojom piatkovom plenárnom zasadnutí rozhodol o okamžitom pozastavení platnosti časti učebných osnov, ktorá sa zaoberá vojnou a vytvorením srbskej autonómnej oblasti. Podnet súdu adresovalo 13 poslancov celoštátneho parlamentu.



Súd v odôvodnení uviedol, že zavedenie týchto učebných osnov by mohlo spôsobiť ďalšiu segregáciu, rozdelenie a diskrimináciu žiakov etnického pôvodu.



Reuters však pripomína, že vynútenie súdneho rozhodnutia bude zložité. Srbskí predstavitelia tvrdia, že rozhodnutia súdu nerešpektujú a v minulosti ich ignorovali.



RS navyše dlhodobo odmieta zvoliť dvoch ústavných sudcov. Nesúhlasí totiž s prítomnosťou zahraničných sudcov na súde. Tých do funkcie menuje predseda Európskeho súdu pre ľudské práva. Ich prítomnosť vyplýva z ústavy a je výsledkom mierových dohôd po skončení vojny.