Súd v Brne zrušil českú bunku ruskej motorkárskej skupiny Noční vlci

Praha 10. februára (TASR) - Krajský súd v Brne nariadil likvidáciu spolku NV Europe MC, pod ktorým v Česku pôsobila miestna bunka ruskej motorkárskej skupiny Noční Vlci. Dôvodom je nesplnenie zákonom stanovanej povinnosti - neexistujúce sídlo. V pondelok na to upozornil server Seznam Zprávy. Klub má väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Súd o zrušení spolku rozhodoval ešte vlani na konci októbra. NV Europe MC pri založení v roku 2018 nahlásil, že sídli v bytovom dome v brnianskej štvrti Čierne Polia. Na budove však podľa servera chýba označenie klubu a na zazvonenie nikto nereagoval. Na rovnakej adrese sídlili až do roku 2023 aj firmy predsedu českých Nočných vlkov Marka Radkoviča či šéfa Nočných vlkov na Slovensku Jozefa Hambálka.



"Ani napriek výzve registrového súdu spolok nedoložil právny dôvod využívania priestorov, v ktorých je umiestnené jeho sídlo, ani nepodal riadny návrh na zápis sídla nového, napriek tomu, že bol súčasne poučený, že pri nesplnení tejto povinnosti môže súd rozhodnúť o zrušení," uviedol v uznesení sudca Tomáš Hejl.



Server Seznam Zprávy podotkol, že český spolok pravidelne organizoval akcie v prospech ruskej propagandy. Stretnutie usporiadal napríklad vlani v máji na pražskom cintoríne "Olšanské hřbitovy", kde si jeho členovia chceli údajne uctiť pamiatku sovietskych a československých vojakov, ktorí padli v druhej svetovej vojne.



Noční vlci sa deklarujú ako apolitické združenie, ale netaja sa sympatiami k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý s nimi aj udržiava kontakty. Od roku 2022 majú ruskí členovia spolku zakázaný vstup do Európy, pretože po invázii Ruska na Ukrajinu boli zaradení na sankčný zoznam. V Európe ale naďalej fungujú miestne bunky.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)