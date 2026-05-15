Súd v Bulharsku oslobodil vodcu hnutia rusofilov
Autor TASR
Sofia 15. mája (TASR) - Súd v Bulharsku oslobodil vodcu proruskej lobistickej skupiny od obvinení zo špionáže pre Rusko. V piatok o tom informovala agentúra AFP, ktorá sa oboznámila so súdnymi dokumentmi, píše TASR. Zatiaľ nie je známe, či sa prokuratúra proti tomuto verdiktu odvolá.
Nikolaj Malinov vedie Medzinárodné hnutie rusofilov (Rusofili), ktoré je najväčšou proruskou mimovládnou organizáciou v Bulharsku. V tejto krajine bol obvinený z toho, že sa v rokoch 2013 až 2019 pridal do služieb Ruského inštitútu pre strategické štúdie (RISS) a ako špión zhromažďoval informácie predstavujúce štátne tajomstvo, pričom mal v úmysle zverejniť ich.
Malinov bol obvinený aj z prezradenia totožnosti osoby pomáhajúcej štátnym spravodajským službám, ako i údajov, ktoré by mohli pomôcť identifikovať spravodajských dôstojníkov v utajení.
Už krátko po zadržaní, v roku 2019, bulharský sudca Andon Mitalov povolil Malinovovi odcestovať do Ruska, kde mu prezident Vladimir Putin osobne odovzdal vyznamenanie Rad priateľstva.
Ministerstvo zahraničných vecí USA v roku 2020 označilo sudcu Mitalova za osobu „zapojenú do významnej korupcie“ a v roku 2023 uvalilo zase sankcie na Malinova.
Rada Európskej únie v roku 2025 označila Malinovom vedené hnutie za organizáciu „zodpovednú za šírenie destabilizujúcich naratívov vlády Ruskej federácie po celom svete“ a tiež naň uvalila sankcie.
