Súd v Čeľabinsku zakázal distribúciu filmu Pán Nikto proti Putinovi
Autor TASR
Moskva 26. marca (TASR) - Ústredný obvodný súd v meste Čeľabinsk zakázal na území Ruska distribúciu dokumentárneho filmu Pán Nikto proti Putinovi. TASR o tom informuje na základe správy portálu Meduza, ktorý sa odvoláva na spravodajský server Mediazona. Spomínaná snímka získala tento mesiac prestížne ocenenie americkej filmovej akadémie ako najlepší celovečerný dokumentárny film.
Ruská prokuratúra uviedla, že bielo-modro-biela zástava, považovaná za symbol légie Sloboda Rusku, ktorá sa objavila v jednej zo scén filmu, predstavuje „propagandu extrémizmu a terorizmu“. Légia je hnutím odporu proti moskovskému režimu. Tvoria ju predovšetkým prebehlíci z ruských ozbrojených síl a dobrovoľníci bojujúci na strane Ukrajiny. Moskva ju označuje za teroristickú organizáciu a jej členom hrozia v Rusku prísne tresty.
Prokuratúra sa ďalej domnieva, že obsah filmu je vytvorený v „duchu všeobecnej militarizácie“ a že vyjadruje „negatívny postoj k ´špeciálnej vojenskej operácii´ (tak sa v Rusku označuje vojna na Ukrajine - pozn. TASR) a súčasnej vláde“. Prokurátor poukázal tiež na to, že v snímke sú zobrazované tváre neplnoletých detí bez súhlasu ich rodičov.
Ruská prokuratúra požiadala o zákaz prístupu k filmu v „záujme nešpecifikovanej skupiny ľudí“ na aplikáciách VK-video, Yandex.kz a Motion video, spresnila Mediazona.
Ocenený dokumentárny film dánsko-českej produkcie Pán Nikto proti Putinovi ponúka unikátne svedectvo o fungovaní ruskej propagandy na školách a zároveň rozpráva príbeh jednotlivca, ktorý sa jej rozhodol postaviť aj za cenu vlastnej bezpečnosti.
