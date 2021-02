Súd v Čiernej Hore zrušil rozsudok v prípade pokusu o štátny prevrat

Podgorica 6. februára (TASR) - Súd v Čiernej Hore zrušil rozsudok pre dvoch Rusov a 11 ďalších osôb v prípade pokusu o štátny prevrat proti prozápadnej vláde z roku 2016 a nariadil obnovu konania. Píše o tom agentúra AP.



Odvolací súd v piatok uviedol, že rozsudok z roku 2019 bol porušením trestného práva a v novom súdnom procese by mali rozhodovať iní predsedajúci sudcovia.



Zrušenie rozsudku je v súlade so súčasným politickým trendom v tejto malej balkánskej krajine, ktorej vláda sa po dlhom období prozápadnej orientácie snaží budovať užšie vzťahy so slovanskými spojencami Srbskom a Ruskom.



Medzi odsúdenými za zmarený puč boli aj dvaja vrcholoví politici novej vládnucej koalície. V rozsudku sa uvádzalo, že skupina organizovaná bývalými agentmi ruského vojenského spravodajstva chcela zvrhnúť vládu, aby tak zabránila vstupu Čiernej Hory do Severoatlantickej aliancie.



Predošlé vedenie priviedlo v roku 2006 Čiernu Horu k nezávislosti od Srbska. V roku 2017 sa krajina vzoprela svojmu historickému spojencovi Moskve a stala sa členom NATO.



Dvaja ruskí občania boli súdení a odsúdení v neprítomnosti na 15 a 12 rokov odňatia slobody. Ostatní podozriví dostali menšie tresty. Rusko účasť na pokuse o štátny prevrat popiera.



Kedy by sa mohol začať nový súdny proces, nie je jasné. Súčasná vláda v Čiernej Hore prevzala moc vlani po tesnom víťazstve v augustových parlamentných voľbách.