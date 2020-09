Súd v Číne zamietol návrh aktivistky zmeniť homofóbny text v učebnici

Peking 3. septembra (TASR) - Čínsky súd po takmer troch rokoch vo štvrtok zamietol návrh tamojšej aktivistky o zmenu textu v univerzitnej učebnici, ktorý označuje homosexualitu za "bežnú psycho-sexuálnu poruchu". Informovala o tom agentúra AFP.



Čína oficiálne nepovažuje homosexualitu za duševnú chorobu od roku 2001, miestna komunita LGBT však naďalej čelí diskriminácii, a to aj v školskom prostredí, približuje AFP.



Dvadsaťtriročná čínska aktivistka a členka tamojšej komunity LGBT, známa len pod pseudonymom So Xixi (v slovenskom prepise z čínštiny: Su Si-si), sa na súde odvolávala na zákon o ochrane spotrebiteľa.



Učebný materiál podľa nej obsahoval 0,19 percenta preklepov a "nevhodných výrazov" - teda takmer dvojnásobok zákonom povolenej hranice -, a preto by mala byť učebnica stiahnutá z predaja. Tieto nepresnosti jej údajne potvrdil aj korektor, ktoré služby si aktivistka zaplatila.



"Som smutná. Neviem, ako zvládnuť sklamanie, ktorým trpí celá naša komunita," vyjadrila sa aktivistka na margo štvrtkového rozhodnutia súdu pre AFP z Hongkongu, kde momentálne prebýva. Zároveň dodala, že sa proti rozsudku odvolá.



Tento prípad je za posledné roky druhým verejne známejším bojom so zákonom proti homofóbnym univerzitným príručkám - iná čínska aktivistka pred pár rokmi niekoľkokrát zažalovala ministerstvo školstva, avšak jej snahy boli neúspešné.