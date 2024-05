Súd v ČR potrestal muža, vyhrážal sa starostovi, že skončí ako Fico

Praha 30. mája (TASR) - Na trojročné väzenie s podmienečným odkladom na dva roky odsúdil český okresný súd v meste Klatovy muža, ktorý sa vyhrážal starostovi svojej obce. V SMS správach mu okrem iného napísal, že skončí ako postrelený slovenský premiér Robert Fico. TASR o tom informuje podľa správy českého spravodajského portálu Novinky.cz.



Obvinený 48-ročný muž z obce Čachrov začal posielať nepríjemné SMS správy starostovi deň po útoku na slovenského premiéra, pričom v nich jasne narážal na atentát. "Mám z takýchto kreténov strach a začínam sa brániť ich preventívnou likvidáciou," uviedol muž v jednej zo správ.



Štátny žalobca v návrhu na trest uviedol, že správy vzbudili u starostu obavy o jeho zdravie a život.



Obvinený muž sa obhajoval tým, že vyjadrenia nemyslel vážne a uviedol, že doma nemá ani žiadne zbrane. "Svoje konanie vysvetľoval tým, že bol frustrovaný a pod vplyvom alkoholu," uviedol sudca.



Starosta Čachrova Josef Bejvl uviedol, že obvinený muž vedenie obce neustále za niečo kritizuje. "Občas zavolá alebo napíše a vyčíta mi, čo všetko robím zle," uviedol Bejvl s tým, že mu muž zvykne vulgárne nadávať a niekedy mu poslal aj päť až desať správ denne.



Najnovšie SMS správy však už starosta podľa vlastných slov nehodlal tolerovať. "Keď napísal deň po útoku na Fica, že takých ako ja, je treba rovnako zlikvidovať, tak som si povedal, že to prehnal," uviedol Bejvl. Poukázal pritom na to, že muž užíva alkohol a možno aj iné drogy, a preto je jeho správanie nepredvídateľné.



Po podaní trestného oznámenia mal starosta podľa vlastných slov už od muža pokoj. "Možno ho policajti umravnili, alebo si sám uvedomil, že to prehnal," uviedol.



Rozsudok klatovského okresného súdu zatiaľ nie je právoplatný. Ak by s ním odsúdený alebo žalobca nesúhlasili, súd bude musieť obžalobu prerokovať verejne.