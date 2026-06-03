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Súd v ČR uložil SPD pokutu tri milióny korún za kontroverzné plagáty
Podľa obhajcu hnutia Adama Batunu sa však SPD cíti nevinné a dotknuté skutky nepovažuje za trestný čin.
Autor TASR,aktualizované
Praha 3. júna (TASR) - České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažitý trest vo výške troch miliónov korún (124.000 eur). Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024, hnutie však vinu odmieta. Pondelkový rozsudok Obvodného súdu pre Prahu 1 nie je právoplatný. Obžalobe okrem hnutia čelil aj jeho predseda Tomio Okamura, jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať. Na základe správy stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Mať názor a spôsob, akým ten názor prejavím, sú dve odlišné veci,“ podotkla sudkyňa Ivana Tichá. Problémom predvolebnej kampane hnutia SPD bolo podľa jej slov to, že stavala skupiny ľudí prezentované na plagátoch proti zvyšku českého obyvateľstva do pozície oni verzus my. „Táto polarizácia môže viesť – a podľa môjho názoru vedie – k tomu, že v ľuďoch vzrastie strach, prípadne nenávisť, a to následne vedie k nenávisti voči skupinám osôb,“ zdôvodnila rozhodnutie sudkyňa.
Prípad sa týka kontroverzných plagátov z kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu v roku 2024. Na jednom z nich bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke doplnený sloganom: „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a tiež „Stop migračnému paktu EÚ“. Na inom plagáte boli rómske deti, ktoré fajčia cigarety, a pri nich nápis: „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“.
Podľa obhajcu hnutia Adama Batunu sa však SPD cíti nevinné a dotknuté skutky nepovažuje za trestný čin. Plagátmi sa hnutie podľa neho snažilo pravdivo pomenovať spoločenské otázky. Naopak, štátny zástupca David Jachnický požadoval ešte vyšší peňažný trest, než súd nakoniec uložil. Poukázal na podľa neho nulovú sebareflexiu hnutia. Pripomenul, že ani v nacistickom Nemecku sa nenávistné prejavy nezačali násilím, ale slovami, a preto podľa neho nemožno čakať na to, kým sa nenávisť premení na konkrétny útok.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Mať názor a spôsob, akým ten názor prejavím, sú dve odlišné veci,“ podotkla sudkyňa Ivana Tichá. Problémom predvolebnej kampane hnutia SPD bolo podľa jej slov to, že stavala skupiny ľudí prezentované na plagátoch proti zvyšku českého obyvateľstva do pozície oni verzus my. „Táto polarizácia môže viesť – a podľa môjho názoru vedie – k tomu, že v ľuďoch vzrastie strach, prípadne nenávisť, a to následne vedie k nenávisti voči skupinám osôb,“ zdôvodnila rozhodnutie sudkyňa.
Prípad sa týka kontroverzných plagátov z kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu v roku 2024. Na jednom z nich bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke doplnený sloganom: „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a tiež „Stop migračnému paktu EÚ“. Na inom plagáte boli rómske deti, ktoré fajčia cigarety, a pri nich nápis: „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“.
Podľa obhajcu hnutia Adama Batunu sa však SPD cíti nevinné a dotknuté skutky nepovažuje za trestný čin. Plagátmi sa hnutie podľa neho snažilo pravdivo pomenovať spoločenské otázky. Naopak, štátny zástupca David Jachnický požadoval ešte vyšší peňažný trest, než súd nakoniec uložil. Poukázal na podľa neho nulovú sebareflexiu hnutia. Pripomenul, že ani v nacistickom Nemecku sa nenávistné prejavy nezačali násilím, ale slovami, a preto podľa neho nemožno čakať na to, kým sa nenávisť premení na konkrétny útok.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)