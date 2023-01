Súd v Egypte odsúdil na doživotie Ukrajinku, ktorá pašovala kokaín

Káhira 8. januára (TASR) - Ukrajinku, ktorú na jar zatkli na letisku v Káhire s taškou plnou kokaínu, odsúdil súd v Egypte na doživotie.



Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj v egyptskej justícii v nedeľu spresnila, že Ukrajinka Ľudmyla Balakinová, ktorá žije v Holandsku, bola odsúdená za pašovanie drog po tom, ako ju v apríli, po prílete z Kataru, v Káhire zatkli so štyrmi kilogramami kokaínu v batožine.



Okrem doživotia bola Balakinová odsúdená aj na zaplatenie pokuty vo výške 100.000 egyptských libier (3600 eur).



Proti verdiktu sa Balakinová ešte môže odvolať, dodala AFP.



Balakinová pred súdom vyhlásila, že na pašovanie drog ju nahovoril Egypťan, s ktorým sa zoznámila v zahraničí. Muž využil jej zlú finančnú situáciu a ponúkol jej 2500 dolárov, ak do Egypta prevezie zásielku drog.



AFP pripomenula, že Egypt v roku 2019 sprísnil tresty pre pašerákov drog, a to tak, aby zahŕňali i trest smrti.



Na trest smrti za pašovanie viac ako dvoch ton heroínu cez Červené more bolo vlani odsúdených osem cudzincov, dodala AFP.