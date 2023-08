Súd v Georgii nakrátko zverejnil dokument s obvineniami voči Trumpovi

Washington 15. augusta (TASR) - Na webovej stránke súdu okresu Fulton v americkom štáte Georgia bol v pondelok nakrátko zverejnený dokument, ktorý obsahoval niekoľko trestných obvinení voči bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zdá sa, že obvinenia boli spojené so snahou Trumpa o zvrátenie svojej prehry v tomto štáte v prezidentských voľbách z roku 2020. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.



Prokuratúra v okrese Fulton uviedla, že proti Trumpovi neboli vznesené nijaké obvinenia.



Podľa agentúry Reuters išlo o dvojstranový dokument, v ktorom bolo vymenovaných viacero porušení zákonov štátu Georgia vrátane nabádania verejného činiteľa na porušenie prísahy či sprisahania s cieľom sfalšovať vyhlásenia a dokumenty.



V dokumente, v ktorom sa uvádzal dnešný dátum a bol v ňom menovaný Trump, sa uvádzalo, že ide o otvorený prípad. Podľa agentúry Reuters súd dokument zo svojej webovej stránky však zakrátko stiahol.



Prokurátorka okresu Fulton Fani Willisová vyšetruje už vyše dva roky, či sa Trump a jeho spojenci nezákonne snažili zvrátiť tesný výsledok prezidentských volieb v štáte Georgia z roku 2020. Očakáva sa pritom, že Willisová tento týždeň požiada veľkú porotu o vznesenie obvinení.



Očakávalo sa pritom, že porote budú predložené práve body obžaloby, ktoré obsahoval spomínaný dokument, píše AP. Podľa profesora práva Clarka Cunninghama zo Štátnej univerzity v Georgii bol zverejnený dokument len úradníckou chybou a pravdepodobne obsahoval obvinenia, ktoré plánuje prokuratúra predložiť porote na hlasovanie.



Ak by bol napokon Trump v Georgii obvinený, išlo by už o štvrté obvinenie Trumpa za uplynulých päť mesiacov. Zároveň by išlo o druhú obžalobu, ktorá by sa týkala jeho snáh o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020, v ktorých prehral proti kandidátovi demokratov Joeovi Bidenovi.