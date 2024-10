Súd v Georgii zablokoval ručné sčítavanie hlasov vo voľbách

Atlanta 16. októbra (TASR) - Sudca v americkom štáte Georgia v utorok dočasne zablokoval nové volebné pravidlo, podľa ktorého členovia volebných komisií budú ručne sčítavať hlasovacie lístky v novembrových prezidentských voľbách. Toto pravidlo nedávno v Georgii presadili stranícki kolegovia republikánskeho prezidentského kandidáta a exprezidenta Donalda Trumpa. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Pravidlo o ručnom sčítavaní hlasov prijala 20. septembra konzervatívna väčšina volebnej rady. Zmenu presadzovala s argumentom zaistiť väčšiu bezpečnosť a transparentnosť hlasovania. Demokrati s tým nesúhlasili a tvrdili, že to spôsobí chaos a oneskorenie výsledkov.



Sudca Robert McBurney v utorok označil za vhodné pozastaviť uplatňovanie nového pravidla, ktoré malo začať platiť len niekoľko týždňov pred prezidentskými voľbami. Podľa jeho slov by do hlasovacieho procesu vnieslo neistotu. "Všetko, čo vnáša do volebného procesu neistotu a neporiadok, škodí verejnosti," uviedol v súdnom verdikte.



Ak by sa nové pravidlo takto narýchlo uplatnilo, vznikol by "administratívny chaos" nezlučiteľný s povinnosťami volebných komisií, ktoré majú zabezpečiť, aby boli voľby spravodlivé a v súlade so zákonom, uviedol sudca. Pravidlo neoznačil za nezákonné, ale považuje za vhodné pozastaviť jeho platnosť dovtedy, kým sa jeho účinky bližšie nepreskúmajú. Agentúra Reuters uvádza, že jeho verdikt môže zrušiť odvolací súd. Demokrati ho nateraz privítali ako víťazstvo pre voličov.



V Georgii sa v utorok začalo tzv. predčasné hlasovanie, ktoré tento rok charakterizuje rekordná účasť voličov. Už počas prvého dňa ich odvolilo viac ako 300.000, čo je vyše dvojnásobok rekordnej účasti pred štyrmi rokmi.



Georgia patrí k tzv. swing states ("nerozhodným" štátom), kde vopred nie je jednoznačne známa podpora buď pre republikánskeho alebo demokratického prezidentského kandidáta a preto zrejme rozhodnú o výsledku volieb v celých Spojených štátoch. V súčasnosti ich je sedem (Pensylvánia, Georgia, Severná Karolína, Michigan, Arizona, Nevada a Wisconsin).