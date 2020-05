Súd v Haagu pracuje na zatykačoch v súvislosti s útokmi na civilistov

New York 6. mája (TASR) - Fatou Bensoudová, hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného súdu (ICC) so sídlom v Haagu, v utorok povedala, že jej úrad pracuje na vydaní nových zatykačov v Líbyi v súvislosti s vysokým počtom obetí z radov civilistov počas leteckých a delostreleckých útokov, informovala agentúra AP.



Prokurátorka Bensoudová zdôraznila, že vojenskí velitelia by mali niesť zodpovednosť za zločiny spáchané ich jednotkami. Bensoudová Bezpečnostnej rade OSN povedala, že Líbya je pre jej úrad prioritou. Ofenzíva, ktorú v apríli 2019 začali sily pod vedením poľného maršala Chalífu Haftara s cieľom dobyť líbyjskú metropolu Tripolis, nepoľavila.



Bensoudová neuviedla mená žiadnych jednotlivcov, ktorých by sa zatykače mohli týkať. Povedala však, že zámerné cielenie na civilné obyvateľstvo je "vojnový zločin" podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Ten takisto zakazuje útoky na nemocnice a ďalšie zariadenia, ktoré plnia zdravotnícke, vzdelávacie a náboženské funkcie.



Bensoudová povedala, že jej úrad sa takisto snaží o vyšetrovanie v súvislosti so svojvoľným zadržiavaním osôb a krutým zaobchádzaním s migrantmi a utečencami, ktorí cez Líbyu prechádzajú.



Líbyu sužuje chaos, odkedy tam v roku 2011 zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího a krajina sa stala bojiskom početných súperiacich ozbrojených skupín, ktoré podporujú rôzne iné štáty.



Krajina má dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise, ktorú podporuje OSN, a druhú v meste Tobruk na východe, ktorú podporuje veliteľ Líbyjskej národnej armády (LNA) - poľný maršal Haftar. Vládu sídliacu v Tripolise podporuje Turecko, Taliansko a Katar.



"Východná" vláda má podporu Egypta, Francúzska, Ruska, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín.